Bankacılık sektörü finansal istıkrarı destekliyor

Turkuvaz Medya tarafından duzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sağlam bir finansal mimarinin surdurulebilir buyumenin zemini olduğunu ifade etti. Gecmiş yılların kuresel olcekte eş zamanlı sınamalarla şekillendiğini soyleyen Kavcıoğlu, "Bankacılık sektorumuz bu surecin omurgası oldu. Guclu sermaye yapısı, duşuk takip oranları ve yuksek likidite, finansal istikrarı sağlam bir şekilde desteklemeyi surduruyor" diye konuştu.

DÖNÜŞÜME YÖN VEREN KURUM HEDEFİ

Kavcıoğlu, dunya finansının koklu bir donuşum icinde olduğunu, bu durumun yeni zorluklar doğurduğunu, ancak aynı zamanda verimlilik, kapsayıcılık ve sermayenin reel sektore daha etkin akışı acısından onemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. BDDK olarak donuşumu izleyen değil, yon veren bir kurum olma hedefiyle, kuresel standartlarla uyumlu, ongorulebilir ve etkin bir duzenleme-denetim cercevesi sunduklarını belirten Kavcıoğlu, "Bu yaklaşım, uluslararası entegrasyonu guclendirirken sektorun rekabetciliğine ve risk yonetimi kapasitesine doğrudan katkı sağlamaktadır" dedi. Şahap Kavcıoğlu, 2025-2028 Stratejik Planlarını kamuoyuyla paylaştıklarını, planın uc temel eksene dayandığını dile getirerek, "Bunlar, finansal piyasalarda guven ve istikrarın guclendirilmesi, rekabeti ve verimliliği gozeten, kapsayan bir gelişim cizgisinin surdurulmesi, duzenlemedenetim sureclerini daha etkili kılacak kurumsal kapasitenin guclendirilmesi" ifadesini kullandı. Bu doğrultuda attıkları adımlara değinen Kavcıoğlu, dijital finans, surdurulebilir finans ve katılım finansı ekosistemlerini birlikte ele aldıklarını, bireysel bankacılıkta şeffaflığı ve analiz kapasitesini yukselttiklerini belirtti.

DİJİTALLEŞME OMURGAYI OLUŞTURUYOR

Kavcıoğlu, risk temelli denetimi guclendirirken, acık bankacılık ve servis modeli bankacılığına uyumu, iş surekliliğini ve iklim risklerine yonelik stres testlerini somut hedeflerle takip ettiklerini bildirdi. Şahap Kavcıoğlu, dijitalleşmenin onemine dikkati cekerek, iş yapış kulturunun omurgası haline geldiğini dile getirdi. BDDK Başkanı Kavcıoğlu, katılım finans kuruluşlarının da sistemlerinin tamamlayıcı ve stratejik bir unsuru olduğunu belirterek, kurumsal kapasitenin gelişmesi, urun ceşitliliğinin artması ve ekosistemin buyumesi icin son donemde onemli adımlar attıklarını soyledi. Merkezi danışma yapısı, ilkeleri netleştiren duzenlemeler ve yonetişimi guclendiren cercevelerle hem uluslararası yaklaşımlara uyum sağlayan hem yerli ilkeleri gozeten bir yapı kurduklarını dile getiren Kavcıoğlu, sadece bankacılık değil bankacılık dışı finans sektoru icin de katılım esaslı faaliyetlerin onunu actıklarını ifade etti. Kavcıoğlu, "Bu kapsamda katılım esaslı finansman kuruluşlarına izin vermeye başladık. Diğer taraftan tasarruf finansman şirketlerini katılım bankaları ile entegre ederek hem sektore sinerji kazandırmayı hem de katılım finans ekosistemini buyutmeyi amaclıyoruz. Yaptığımız calışmalarla birlikte katılım finansın yuzde 15 sektor payı hedefini yakalayacağını, ekosistemin olgunlaşması ve entegrasyon ile nihai adımda yuzde 25 hedefine ulaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.