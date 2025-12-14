Bankada 1.2 milyon lirası olana devlet güvencesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalardaki mevduat ve katılım fonları için devlet güvencesi kapsamındaki sigorta üst limitini artırdı. Daha önce 950 bin lira olan sınır, yapılan düzenlemeyle 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik Resmî Gazete'de yayımlanan Fon Kurulu kararıyla resmiyet kazandı. Yeni limit, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Mevduat sigortası, bir bankanın iflas etmesi ya da faaliyet izninin kaldırılması durumunda birikim sahiplerinin belirli bir tutara kadar olan paralarının devlet güvencesiyle geri ödenmesini sağlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu güvence alanı genişletilmiş oldu. Fon Kurulu'nun bu kararı alırken sigortaya tabi tutarları belirlerken yeniden değerleme oranını dikkate aldığı belirtiliyor. Böylece enflasyon ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak mevduat sahiplerinin korunması amaçlanıyor. Yeni sigorta limiti, her bir banka için ayrı ayrı uygulanacak yani farklı bankalardaki her bir hesaptaki mevduat için 1 milyon 200 bin TL'ye kadar devlet güvencesi geçerli olacak. Ancak bu tutarın üzerindeki para, sigorta kapsamı dışında kalacak. Bu adım, tasarruf sahiplerinin birikimlerini koruma altına almayı ve bankacılık sistemine güveni artırmayı hedefliyor