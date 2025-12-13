Bankada 1.2 milyonu olanlara devlet güvencesi! TMSF mevduat ve katılım fonu tutarını yükseltti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 08:44

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankadaki tasarrufların daha büyük bir kısmının devlet güvencesi altına alınması anlamına gelen bir karara imza attı. TMSF, mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

AA Ekonomi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarlarına ilişkin yeni bir karara imza attı.

MEVDUAT VE KATILIM FONU ÜST SINIRI YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" kararına göre mevduat ve katılım fonu tutarları, 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseldi.

Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

DEVLET GÜVENCESİ ARTTI

Karar, bankadaki tasarrufların daha büyük bir kısmının devlet güvencesi altına alınması anlamına geliyor. Herhangi bir iflas veya faaliyet izninin sonlanması durumunda bankada bulunan mevduat veya katılım fonunun 1,2 milyon TL'ye kadar olan kısmı TMSF tarafından karşılanacak.

