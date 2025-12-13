Bankada 1.2 milyonu olanlara devlet güvencesi! TMSF mevduat ve katılım fonu tutarını yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarlarına ilişkin yeni bir karara imza attı.
MEVDUAT VE KATILIM FONU ÜST SINIRI YENİDEN BELİRLENDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" kararına göre mevduat ve katılım fonu tutarları, 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseldi.
Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.
DEVLET GÜVENCESİ ARTTI
Karar, bankadaki tasarrufların daha büyük bir kısmının devlet güvencesi altına alınması anlamına geliyor. Herhangi bir iflas veya faaliyet izninin sonlanması durumunda bankada bulunan mevduat veya katılım fonunun 1,2 milyon TL'ye kadar olan kısmı TMSF tarafından karşılanacak.