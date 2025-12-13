Bankada 1.2 milyonu olanlara devlet güvencesi! TMSF mevduat ve katılım fonu tutarını yükseltti

DEVLET GÜVENCESİ ARTTI

Karar, bankadaki tasarrufların daha büyük bir kısmının devlet güvencesi altına alınması anlamına geliyor. Herhangi bir iflas veya faaliyet izninin sonlanması durumunda bankada bulunan mevduat veya katılım fonunun 1,2 milyon TL'ye kadar olan kısmı TMSF tarafından karşılanacak.