Bankalar keseyi EYT’lilere açtı

Emeklilikteyaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, bankacılık sektörü de 2 milyon 250 bini bu yıl olmak üzere toplamda 5 milyonu bulacak yeni emekliler için harekete geçti. Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti. EYT'liler, nisanda maaşı yanında bir maaş promosyon ve 1.100 TL bayram ikramiyesi olmak üzere 15 ila 30 bin TL arasında para alacak.Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank 3.500 TL'nin altında aylık alanlara 3 bin TL, 3.500- 7.500 TL arasında alanlara 3.500 TL, 7.500 ila 10.000 TL arasında alanlara 4.500 TL, 10 bin TL ve üzerinde alanlara 5 bin TL promosyon veriyor. Yapı Kredi 10 bin TL üzerinde aylık alanlara 7.500 TL, 7.500 ila 10 bin alanlara 6.750 TL veriyor. İş Bankası, Denizbank ve ING'de de promosyon oranları Yapı Kredi'yle benzer. Garanti BBVA 10 bin TL üzerine 6 bin TL, Akbank ise 7 bin TL promosyon vereceğini taahhüt ediyor.QNB Finansbank, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını taşıyan EYT'lilere 8 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı'na özel, market ve eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'lik nakit kazanma fırsatı sunuyor. QNB Finansbank'tan maaş alan EYT'liler, QNB Mobil ve Bireysel İnternet Bankacılığı kullanarak, mesai saatleri içindeki EFT ve Havale işlemlerini ücretsiz yapacaklar. Emekli maaşını ING'den almaya başlayacaklara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.Bankalar prim ödemesi bulunan emekli adaylarına yönelik de kredi kampanyaları yapıyor. Akbank, SGK prim borcunu ödemek için EYT Kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1.78'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkânı sağlıyor. Garanti Bankası 100 bin TL'ye kadar varan kredi seçeneği sunuyor. Vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9.667 TL. Yapı Kredi 125 bin liraya kadar 12 ay vadeli aylık ödemesi 12.361 TL olan kredi sağlıyor.3 yıl boyunca kalma taahhüdü veren müşterilere 7.500 TL'ye varan promosyon vaat ediyor.EYT'lilere özel 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecek.3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.8.500 TL'ye varan ödül veriyor.3 yıllığına peşin olarak ödeme yapılıyor. Maaş aralığı 3.500 TL'ye kadar olanlar 4.500 TL 3.500-7.500 TL arasında olanlar 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL alabilecek.8.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.7.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4 bin 200 lira, 3.500-7.499 lira arasına 4 bin 850 lira, 7.500-9.999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira, 10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.