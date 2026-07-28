Bankaların promosyon rekabeti kızıştı: Maaşlar % 17.76 zamlandı promosyonlar arttı

Bankalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran enflasyonunun açıklamasının ardından bu ay maaşlarına yüzde 17.76 zam alan emeklileri kendilerine çekmek için verdikleri promosyonlarda rekabeti artırdı. Nakit ödeme, ek fatura ödülleri ve faizsiz kredi gibi seçenekleri masaya koyarak çıtayı yukarı çeken bankalar, beraberinde yeni müşteri getirenlere de para ödülü veriyor. Uzmanlar, emeklilerin yalnızca toplam tutara değil, doğrudan nakit ödeme şartlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını sürekli güncelleyerek rekabeti artırıyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlara sunulan nakit ödemeler ve ek avantajlar öne çıkarken, promosyon tutarları maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor.

3 YIL KALMA TAAHHÜDÜ

Promosyonlardan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl boyunca kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden yapılan başvurularla banka değişikliği işlemi tamamlanabiliyor. Promosyon tutarları ise emeklinin aldığı maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.

MAAŞ TAŞINABİLİR

Daha yüksek emekli maaşı promosyon ücreti almak ya da başka avantajlardan yararlanmak için banka değişikliğine gidebilirsiniz. Emekli maaş promosyon süresi dolmadan aylığını taşımak isteyenler, cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabilir. Bu durumda emekli maaşı promosyonu tamamen bozulmaz; çünkü sizden yalnızca kalan taahhüt süresi kadar ödeme yapmanız istenir. Ardından emekli maaşınızı taşıyabilir ve yeni bankanızdan promosyon alabilirsiniz. Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak bu durumda mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.

İŞTE BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI

ZİRAAT BANKASI: Kampanya kapsamında promosyon tutarları emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000- 19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödeniyor.

HALKBANK: 10.000-14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Öte yandan, SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri 5.000 TL promosyondan yararlanabiliyor.

VAKIFBANK: 10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL.

GARANTİ BANKASI: Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilerine 25 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, Bonus Kart veya Paracard ile gerçekleştirilen harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek ürün ve hizmetlerden yararlanan müşteriler 10 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor.

YAPI KREDİ: Banka, emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

AKBANK: SGK emeklileri arasında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarından maaşını Akbank'a taşıyan veya mevcut maaş taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.

TEB: Maaşını 36 ay boyunca TEB'den alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler 9 bin TL'ye kadar ek promosyon alabiliyor.

İŞ BANKASI: Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

QNB: Banka, emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

DENİZBANK: Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının yerine getirilmesi halinde 18 bin TL'ye kadar ilave promosyon kazanılabiliyor. Böylece toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye ulaşıyor.

ING BANK: Emekli maaşı tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, sunulan ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

ŞEKERBANK: Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen müşterilerine 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında, 0-9.999 TL aralığında maaş alan emekliler 18 bin TL'ye kadar, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise ek kampanyaların da dahil edilmesiyle 35 bin TL'ye kadar toplam ödeme alabiliyor.

ALBARAKA: Banka, maaşını Albaraka Türk'e taşıyan SGK emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Referans kampanyası kapsamında getirilen her yeni emekli müşteri için ek ödeme yapılırken, toplam ödül tutarı maaş aralığı ve yerine getirilen ek koşullara bağlı olarak 8 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

KUVEYT TÜRK: Kuveyt Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanya ve ürün avantajlarıyla birlikte toplam kazanç 15 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS: Banka, emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 27 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus sunarken, yakınlarını bankaya yönlendiren müşterilere 5 bin TL'ye kadar ek ödül fırsatı sağlıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı tutarı ve kampanya kapsamındaki ek ürün kullanımına bağlı olarak toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör