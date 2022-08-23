Başbakan ve Bakanlar Kurulu GÜNSEL’i sürdü

Makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9'larla gerçekleştirilen test sürüşünün ardından, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Başbakan ve bakanlara yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL'in ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirildi.
Başbakan Ünal Üstel, "Bugünü bir uğur ve gurur günü olarak kabul ediyorum. GÜNSEL, 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje. İftihar edeceğimiz bir eseri dünya pazarlarıyla buluşturacağız. 1974 öncesinde ne acılı günler geçirdik. Ana vatan Türkiyemizin desteği ile kavuştuğumuz özgürlüğümüzü, bugün GÜNSEL gibi bir proje ile taçlandırıyoruz. İşte bu yüzden bugün bizim gurur günümüz" diye konuştu.
GÜNSEL'in asli olarak KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu vurgulayan YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel de, "Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan GÜNSEL için atılacak en önemli adım, devletimizin ve halkımızın, bu projeyi sahiplenmesidir. Elektrikli otomobilin oluşturduğu değerin üçte ikisi yazılımlar ve batarya teknolojisinden oluşuyor. Bu gereklilikleri kendi mühendislerimiz ve tasarımcılarımızla geliştirdik. Üretim adetlerinin artmasıyla pek çok tedarikçimiz de ülkemize gelerek yatırım yapacak. Ayrıca, bu alana yatırım yapacak yerli girişimcilerimiz de sanayiciye dönüşecek. İşte bu nedenledir ki GÜNSEL yerlidir, millidir" şeklinde konuştu.
GÜNSEL'in, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve ülke ekonomisine yapacağı katkıları ile ilgili detaylı bir sunum yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise "18 ay sonra seri üretime alacağımız GÜNSEL'mizin üretim adetlerinin artmasıyla, 2029 yılı, ülke ekonomimizin miladı olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029'da, GÜNSEL'in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek" dedi.