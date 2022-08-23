Başbakan ve Bakanlar Kurulu GÜNSEL’i sürdü

GÜNSEL'in asli olarak KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu vurgulayan YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel de, "Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan GÜNSEL için atılacak en önemli adım, devletimizin ve halkımızın, bu projeyi sahiplenmesidir. Elektrikli otomobilin oluşturduğu değerin üçte ikisi yazılımlar ve batarya teknolojisinden oluşuyor. Bu gereklilikleri kendi mühendislerimiz ve tasarımcılarımızla geliştirdik. Üretim adetlerinin artmasıyla pek çok tedarikçimiz de ülkemize gelerek yatırım yapacak. Ayrıca, bu alana yatırım yapacak yerli girişimcilerimiz de sanayiciye dönüşecek. İşte bu nedenledir ki GÜNSEL yerlidir, millidir" şeklinde konuştu.