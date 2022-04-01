Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açacak: O süre 25 dakikaya düşüyor...

PROJEDE 25 KÖPRÜ YER ALIYOR

Malatya çevre yolunun, ana aksı 44,8 kilometre, Akçadağ bağlantı yolu 8,7 kilometre olmak üzere toplam uzunluğu 53,5 kilometreye ulaşıyor.

Projede 13 kavşak köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 3 demir yolu köprüsü ve 4 hidrolik köprü olmak üzere toplam 2 bin 166 metrelik 25 köprü bulunuyor.

Proje güzergahı Malatya-Gölbaşı ayrımı-Darende Kavşağı'ndan başlayıp doğu istikametine yöneliyor ve Elazığ-Malatya ayrımı-Pütürge Kavşağı'nda sona eriyor. Ayrıca Malatya-Darende ayrımı-Akçadağ Kavşağı'ndan başlayan bağlantı yolu 8,7'nci kilometrede ana yola katılıyor.

Açılışı yapılacak birinci kısım kapsamında, 17,4 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı-Sivas ayrımı kesimi ile 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu olmak üzere toplam 26,1 kilometrelik yol kesimi tamamlandı.

Bu kesimde toplam 1244 metrelik 10 köprü imalatı gerçekleştirildi. Böylece Sivas yolu ayrımı noktasına kadar trafik sirkülasyonu sağlanmış oldu. Kalan kesimde çalışmalar devam ediyor.