Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! 4 milyon haneye doğalgaz desteği

Hükümetin insan odaklı bakışla şekillendirdiği 2023 hedefleri kapsamında sosyal yardım programları aksamadan sürdürüyor. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturasından kömür yardımına, engelli maaşından yaşlılık aylığına kadar 40'ın üzerinde sosyal yardım programı uygulanıyor.
Devlet, ihtiyaç sahiplerine ısınma desteği olarak kömür yardımı yapıyordu. İhtiyaç sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak, hem de çevreye katkısı düşünülerek ısınma desteği olarak doğalgazın da verilmesi kararlaştırıldı. Doğalgaz desteği için Enerji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan çalışmalar neticelendirildi. 81 ilde ihtiyaç sahibi ailelerin ısıl haritası çıkarıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinin detaylarını anlattı:
DESTEK HAK SAHİBİNİN HESABINA YATIRILACAK
Doğalgaz desteği için Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alınacak. Mart ayının ikinci yarısında da destek ödemelerimizi yapılacak. Sosyal yardım başvurularının tamamını e devlet üzerinden yapmak mümkün. Doğalgaz desteği için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat ettiklerinde kendilerine gerekli yönlendirmeler yapılacak. Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini olarak yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak.
ÖDEME MİKTARI ISIL HARİTAYA GÖRE YAPILACAK
81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Doğalgaz desteğini ısıl haritaya göre hane başına ödenecek. Erzurum'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege'deki bir ısınma ihtiyacı aynı değil. Bakanlık çalışanları bu yüzden ısıl harita çalıştılar tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yaptılar. Bu kapsamda hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası bir destek sağlanacak. Bu ödemeler iki eşit taksitte yapılacak. Ödemeler Mart ve Ekim aylarında yatırılacak. Yılın kış dönemine denk gelen 6 ayını ikiye bölerek üçer aylık dönemlerde yılda iki kez desteklemiş olacak. Yılın 6 ayına dönük bir haritalama yapıldı. Geriye dönük ödeme olmayacak. Hükümetin kömür desteği de buna benzerdi.
4 MİLYON HANEYE DOĞALGAZ DESTEĞİ
Devlet, kömür yardımının 2 katından fazla bir destek vermeyi istiyor. Hedef 4 milyon haneye doğalgaz desteği ulaştırmak. Halihazırda 1,8 milyon haneye kömür desteği veriliyor. Bu kapsamda sadece kömür yardımı alanlara destek verilmiş olmayacak. Daha genel bir kitleye destek verilecek. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörülüyor. Ödemeler de bölgesine göre değişecek.
TEKNİK OLARAK TİTİZ ÇALIŞTIK
Bakanlık bürokratlarının bu konu ile ilgili çok yoğun mesai harcadığını belirten Bakan Yanık, "Olabildiği kadar hızlı çalıştık. Verdiğimiz tarihleri geçmemek ve mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için arkadaşlarımız çok yoğun bir gayret gösteriyor. Çok geniş bir sayı 4 milyon hanenin 81 ilin ısıl haritasını çıkarmak onları tek tek çalışmak zaman alıyor. Ne yazık ki akşam karar verdik sabaha bu kararı uygulayalım diye bir durum söz konusu değil. Çok teknik üzerinde titiz çalışılmış konular bunlar güzel bir çalışma emeği geçen arkadaşlarımıza ben teşekkür ederim" dedi.
FAİLE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen 4. eylem planı çerçevesinde bu yıl faillere yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini ifade etti. Bakan Yanık, "Bu zamana dek hep mağdurlara yönelik çalışmalar yapılmıştı artık faillere dönük de çalışma yapılacak ama kadınlara yönelik çalışmalarımız da aralıksız sürecek. Elektronik kelepçe, KADES gibi uygulamalar kadın cinayetlerini önleme konusunda bize destek oluyor" diye konuştu.