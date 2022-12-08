Başkan Erdoğan zirveye video mesaj gönderdi: Enflasyonun boynunu 2023’te kıracağız

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı APara tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & APara Sohbetleri'ne mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Dünyanın son üç yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorununun hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorladığını söyledi. Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonominin bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modeli sayesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu" diye konuştu.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararları telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladığını, istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterildiğini de kaydetti. Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un üretim tesisi açılışının Cumhuriyet'in 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, dünyanın en büyük beşinci barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışıyla enerji hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi.Karadenız'dekeşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı vatandaşların emrine verme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.TürkiyeYüzyılı vizyonunu, tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacaklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin ne küresel ayak oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin, bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin bizlere bu çabalarımızda katkı sunacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nu pek çok saygın ismin katılımıyla gerçekleştirdiği bu etkinlik dolayısıyla kutladı ve fikirleri, sunumları, değerlendirmeleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür etti.Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Borsa İstanbul Grubu, TOKİ, Emlak Konut, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Vakıf Leasing, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım üstlenirken, destek sponsorları ise Artaş Grubu, Aydınlı, Bilişim Vadisi, Cengiz Holding, DAP, Ege Yapı, Kalyon Enerji, Kuzu Grup, Koleksiyon, Limak, Nef, Tarsim, Ant Yapı, Astaş Holding, Besa Holding, Cargill, Doğuş, EPİAŞ, Kargomsende, Kuzey Marmara Otoyolu, Papara, Philip Capital, Trendyol ve Türkiye Sigorta Birliği oldu.Türkiye'nin savunma sanayisinde kısa sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "2002'de sadece 248 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı varken, geçen sene 3.22 milyar dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir rakam bekliyoruz. Silahtan füzelere, İHA'lardan helikopterlere kadar geniş bir yelpazede tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz" dedi