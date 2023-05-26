Başvurular için son beş gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası'nda son haftaya giriliyor. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen kampanyaya başvuru süresi yeniden uzatılmazsa 31 Mayıs'ta sona eriyor.Kampanyaya vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Dün itibarıyla başvuru sayısı 220 bini geçti. Başvurulan bağımsız bölüm sayısı ise 900 bine yaklaştı. 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor. İstanbul'da en çok başvuru Bahçelievler'den yapıldı. Bahçelievler semtinde vatandaşlardan 6 bin 84 bina için, 22 bin 600 başvuru geldi. Onu 19 bin 105 başvuru sayısıyla Bağcılar, 16 bin 744 sayısıyla Güngören izledi. Üsküdar'dan 14 bin 645, Fatih'ten 12 bin 335, Avcılar'dan 11 bin 886 başvuru oldu. En az başvuru ise Çatalca, Şile ve Adalar bölgesinden geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları başvuruda bulunulan binaların ön incelemesini yapıyor, keşif raporu hazırlıyor. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alınacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak. 2+1, 100 metrekare evin 750 bin TL'si devlet tarafından karşılanarak kalan tutarın ise yüzde 10 peşinat ile 5 bin 625 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vadede verilecek. 3+1, 120 metrekare evin 900 bin TL'si devlet tarafından karşılanarak kalan tutarın ise yüzde 10 peşinat ile 6 bin 750 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vadede ödenecek.