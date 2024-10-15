Batı Avrupa’nın en gözde ülkesi Türkiye

2025 yılına da iddialı bir başlangıç yapan Türkiye'de erken rezervasyon taleplerinin başladığı ekim ayı, yeni rekorların da habercisi oldu. Öyle ki TYH ve Lufthansa'nın eşit ortaklığıyla kurulan SunExpress'in verilerine göre 2025 için yaz sezonu erken rezervasyonlarında yüzde 17 artış görüldü. En büyük artış ise yüzde 50 ile Antalya'da kaydedildi. Türkiye'nin Batı Avrupa'da fiyat-hizmet dengesinde en iyi ülke olarak öne çıktığını belirten SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Türkiye fiyat ve hizmet kalitesiyle Yunanistan ve İspanya'ya göre en cazip destinasyon" dedi. SunExpress CEO'su Max Kownatzki ve CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, 2024 sezon değerlendirmesi ve 2025 yılı erken rezervasyonlarıyla ilgili son verileri paylaştı. 2024'ün rekor yılı olduğunu belirten Kownatzki, "2024'ün yazından çok yüksek talep vardı. Geçen yıl 66 olan uçak sayımızı 11 yeni uçakla 77'ye çıkardık" dedi. Doluluk oranının ise yüzde 87'lere ulaştığında dikkat çeken Kownatzki, "Geçen yılın tamamında 12.6 milyon yolcu taşımıştık. Bu yılın ilk dokuz ayında 12.4 milyon yolcuya ulaştık. Temmuzda 63 bin yolcu ile rekor kırdık. Yıl sonunda 15 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Toplamda 200 rota, 62 kent ve 35 ülkeye uçan SunExpress, iç hatlarda ise 32 şehre uçuş gerçekleştiriyor. Ağlarına yeni rotaları eklediklerini anlatan Kownatzki, "Kış sezonunda 11'i iç, 4'ü de dış olmak üzere 15 yeni rotayı ağımıza ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Avrupa'da fiyat-hizmet dengesinde açısından en iyi destinasyon olarak öne çıktığını vurgulayan Kownatzki, şu bilgileri verdi: "Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye'ye en fazla sayıda direkt uçuşu sunan havayolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca İngiltere'den çok güçlü bir talep var. 2 yıl önce üç havalimanından uçarken bu yıl dokuz havalimanına çıktık. 2025'te ise 11 havalimanına ulaşacağız. 2022'de 300 bin olan koltuk sayısını da 1.2 milyona çıkarıyoruz."SunExpress, seyahat severlerin gözde tatil destinasyonlarından biri olan Türkiye'ye olan talebi karşılamak için 2025 yılında filosunu genişletmeyi sürdürecek. Havayolu, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 85'e kadar yükseltmeyi planlıyor. CEO'nun verdiği bilgiye göre şirket 2025 yılı için planlanan filo büyümesine paralel olarak yaklaşık 800 yeni istihdam sağlamayı planlıyor. Yeni işe alımlar 170 pilot, 400 kabin ekibi üyesi ve 200'den fazla yer personelini kapsıyor.