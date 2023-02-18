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Giriş Tarihi: 18.2.2023 16:16

Baykar Hızlı Haritalama Sistemi hasar tespit çalışmalarına destek veriyor

Baykar tarafından, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi'nin de destek verdiği bildirildi.

AA
Baykar Hızlı Haritalama Sistemi hasar tespit çalışmalarına destek veriyor

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi'nin de destek verdiği belirtilerek, "Hızlı haritalama podu entegreli 'Bayraktar TB2 İHA'lar görev uçuşlarına devam ediyor. Milletimiz için çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Baykar'ın son paylaşımında ise kadın hijyen kitleri yüklü tırlarının Gaziantep İslahiye'de olduğu, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımlarının AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmeye devam edildiği kaydedildi.

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Baykar Hızlı Haritalama Sistemi hasar tespit çalışmalarına destek veriyor
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