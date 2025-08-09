BAYKAR’dan Samsun’a dev yatırım

Türkiye'ninmilli teknoloji hamlesinin öncülerinden BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuruyor. Milli Mücadele'nin sembol şehri olan Samsun, bu yatırımla birlikte savunma ve havacılık sanayisinde Karadeniz'in yeni üretim merkezi haline gelecek. BAYKAR, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapacağımız bu yeni yatırım Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam getirecek" ifadelerine yer verdi. Yatırımla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, BAYKAR'ın Samsun'da 400 dönümlük özel endüstri bölgesinde üretim üssü kuracağını belirterek, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Samsun'umuzun yüzyılı oluyor" dedi. Doğan, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BAYKAR yöneticileri Haluk ve Selçuk Bayraktar ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş'a teşekkür ederek, "Ülkemize ve gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.