Bayraktar TB3 geliyor! Batı medyasında gündem oldu: Bu özellikler çok konuşulur

Türkiye'nin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim Cumhuriyet'in 100'üncü yılında zirveye çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk savunma sanayisi, son dönemlerde birçok projede kritik adımlar atıyor.
BAYRAKTAR TB2 İLE BAYRAKTAR AKINCI TİHA ARASINDA BİR SEÇENEK OLACAK
Dünyada ilk defa kısa pistli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3, sahip olduğu özelliklerle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı TİHA arasında bir seçenek oluşturacak.
KANATLARI ALTINDA AKILLI BİR CEPHANELİK VAR
Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olacak Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlandı. Bayraktar TB3 bu sayede kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor.
Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor.
"DENİZ İHA'SI"
Türk savunma sanayisini yakından takip eden Batı basını, Türkiye'nin Bayraktar TB3'ü çok yakında havalandıracağını yazdı. Haberde Bayraktar TB3, "Deniz İHA'sı" diye nitelendirildi.
TCG ANADOLU'DA GÖREV YAPACAK
Batı basını, 'Deniz İHA'sı' olarak nitelendirdiği Bayraktar TB3'ü mercek altına aldı. Türkiye'nin TCG ANADOLU'da görev yapacak Bayraktar TB3'ü yakında havalandıracağı belirtildi.
Bayraktar TB3'e güç verecek TEI tarafından üretilen yerli PD170 motorların Baykar'a teslim edildiği belirtildi.
DÜNYADA SINIFINDAKİ EN İYİ MOTORLARA SAHİP
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarına haberde yer verildi.
"Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30000 ft'yi geçen başka İHA motoru yok. AKSUNGUR bizim motorlarımızla 30000 ft'yi geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz AKSUNGUR'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD170 serisinden motorlarımızı teslim ettik, Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul."
TCG ANADOLU'DA GÖREV YAPACAK BAYRAKTAR TB3 BATININ TAKİBİNDE
Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nde görev alacağı vurgulanırken ilk uçuşun 2022 yılı sonunda yapılacağı ifade edildi.
Türkiye'nin TCG ANADOLU'yu İHA üssü olarak kullanmayı amaçladığını belirten Batı basını, "Ne de olsa Ankara, silahlı insansız hava araçları tasarlama, geliştirme ve yerleştirme yeteneğini etkili bir şekilde gösterdi. Türkiye sadece yeni gemisi için TB3 üretmekle yetinmiyor. TB2'de yaptığı gibi bu İHA'ları da diğer ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor. Uzmanlar, TB3'ün başlangıçta TB2'nin dünya çapındaki operasyonel başarısından yararlanacağını tahmin ediyor. Sonuç olarak, Türkiye İHA ihracat pazarında zaten güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
Haberde ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nın "Türk İHA'ları modern savaşlarda oyun değiştirici oldu" sözlerine de yer verildi.