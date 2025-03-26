Bayram alışverişinde tek tıkla ‘güvenilir gıda’

Ramazan Bayramı yaklaşmasıyla, vatandaşın bayram alışverişleri de arttı. Vatandaşlar, aldıkları gıdanın güvenilir olup olmadığını ve en son ne zaman denetlendiğini "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden karekod okutarak öğrenebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için 81 ilde denetimlerini yoğunlaştırdı. Tüketiciler ise en iyi denetçi olarak alışveriş yapacakları gıda işletmelerine ait denetim bilgilerini inceleyebiliyor. Bakanlığın hayata geçirdiği "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulamasıyla" işletme sahibi, işletmesinde yapılan son gıda denetimine ilişkin bilgileri tüketiciye sunabiliyor.

HER İŞLETME İÇİN ZORUNLU OLACAK

Tüketiciler, işletmelerdeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmelerde yapılan son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabiliyor. Öte yandan uygulamaya getirilecek güncelleme ile vatandaşlar, denetimlerin sonuçlarını da karekod üzerinden görebilecek. Gıda işletmelerinin gönüllülük esasına göre uygulanan karekod uygulaması, bu yıl içerisinde her işletmede zorunlu hale getirilecek.