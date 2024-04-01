Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde bugün hesaplara yatıyor. Bu yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeler 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatırılacak. İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vazife malullüğü ile 65 yaş aylığı alanlar yararlanabilecek.4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara bugün, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödeme gerçekleştirilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar, bayram ikramiyesini hisse oranları kadar alacak. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise yetim maaşı olarak yüzde 25 hisse oranında ödeme gerçekleştiriliyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda ödeme yüzde 75'e yükseliyor. Emekli bayram ikramiyeleri de bu hisse oranına göre yatırılacak.