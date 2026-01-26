Bayram ikramiyesi 5 bin TL oluyor

Asgari ücret, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, memur ve memur emeklilerine yapılan zamların ardından 17.7 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye artışının bütçeye etkisini çalışırken, Hükümet ikramiye artışına ilişkin yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Bayram ikramiyesine ilişkin tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...2018 yılında uygulamaya sokulan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33.33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti. 2026'da bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor.Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban bayramında 57.4 milyar TL olmak üzere 100 milyar TL'nin üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.Emekli bayram ikramiyesini herkes aynı oranda alamıyor. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 5 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin 750 TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar 2 bin 500 bin TL, yetimler ise 1.250 TL ikramiye alacak.Hayır. İki ayrı emekli maaşı bulunanlar en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği yüksekse sadece o maaş üzerinden ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimi taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek. 26 Mayıs Salı yarım gün arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.