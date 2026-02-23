Bayram ikramiyesi için geri sayım

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi ödenecek. Geçen yıl bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda da ikramiyenin bu yıl ne olacağına ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

SENARYOLAR MASADA

İkramiye SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı olan yüzde 12.19 oranında artarsa yaklaşık 4 bin 487 lira olacak. Bu durumda rakamın 4.500 liraya yuvarlanması bekleniyor. İkramiye, en düşük emekli aylığına yapılan yüzde 18.47 oranında artırılırsa 4 bin 738 lira olacak. Asgari ücret artış oranı olan yüzde 27 oranında artırılırsa 5 bin 80 liraya çıkacak. Yüzde 25 artması durumunda ikramiye tutarı 5 bin liraya ulaşacak. Yüzde 30 artması durumunda 5 bin 200, yüzde 35 zam halinde ise ikramiye 5 bin 400 liraya yükselecek. Emekliler bu yıl da mart ve mayıs aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 20-22 Mart, Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs'ta kutlanacak. Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekli bayram ikramiyesi her bir bayram için 2018 yılında 1.000 lira, 2021 yılında 1.100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira, 2025 yılında 4 bin lira olmuştu.

AYNI HESABA YATIYOR

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesini emekliler, maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse ikramiyeden hak sahibi eş ve çocuklar da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında yararlanıyor. Ödeme hisse oranları doğrultusunda paylaştırılıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi bu oranda oluyor. Eğer eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa bu oranlarda ikramiye ödeniyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.