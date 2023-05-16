BDDK deprem bölgesinde kolaylık istedi

BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), deprem bölgesindeki Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) teminatlarının, hasar gören işyerlerinin tekrar faaliyete geçebilmesi için mümkün olduğu ölçüde iş yerlerinin onarımında kullanılmasına imkân sağlanmasında fayda görüldüğünü bildirdi. BDDK'dan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne gönderilen yazıda, depremden etkilenen firmalar için DASK teminatlarının kullanımının öncelikle iş yerlerinin onarımında kullanılmasının önemi vurgulandı.Birliklere gönderilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında diğer hususların yanı sıra gayrimenkullerde meydana gelen maddi hasarlar nedeniyle vatandaşların çok ciddi maddi sorunları ve mağduriyetlerinin ortaya çıktığı belirtilerek, yıkılan veya hasar gören gayrimenkullerin bir kısmının konut kredisinin teminatını, bir kısmının ise müşterinin kullandığı diğer kredilerin teminatını oluşturduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Depremde meydana gelen hasara ilişkin olarak DASK tarafından ilgililere ödenen tazmin bedellerinin dağıtımı ve paylaşımı konusunda ortaya çıkan sorun ve tereddütleri açıklığa kavuşturmak için Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve DASK arasında muhtelif yazışmaların yapıldığı kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Bankalara yatırılan deprem sigortası tazmin bedellerini bankaların ilgili müşterinin tüm alacaklarına mahsup ettiği yönünde kurumumuza intikal eden şikâyetler dikkate alındığında, konunun hassasiyetle ele alınmasında fayda görülmektedir. Ayrıca, ofis ve benzeri nitelikteki iş yeri olarak kullanılan konutların hasar ödemelerinin de ilgili iş yerinin tekrar faaliyete geçebilmesi için kullanılması önemlidir."