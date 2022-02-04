BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde değişiklik yaptı

BDDK'nın Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içsel modellerin, belirlenen koşulları taşıyan çift taraflı netleştirme sözleşmesi kapsamındaki kredili menkul kıymet işlemleri için de kullanılabileceği ve düzenlenmiş şartlara aykırılık teşkil edemeyeceği kararlaştırıldı.

Değişiklikle ayrıca bankalar ile karşı taraf arasında marj sözleşmesi olması durumunda elde tutma süresinin de belirlenen riskin marj sürelerine eşit olması gerektiği düzenlendi.

Tebliğ ile "Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı" ve "İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı"nı düzenleyen maddelerde de düzenlemeye gidildi.