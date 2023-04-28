BDDK’dan TOGG için kredi düzenlemesi

BDDK, yerli elektrikli araçlar için kredi kullanım tutarlarında alt sınırları yükseltti. Nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan araç bedellerinin yüzde 70'ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek. 900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olanların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. Öte yandan, 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek. 2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek, vade ise 12 ay olacak. 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak.