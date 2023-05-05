Bedelsiz doğalgaz dönemi başladı 40 milyar vatandaşın cebinde kalacak

Ücretsiz Karadeniz gazıyla ilgili detaylar netleşti. Uygulamadan 19.7 milyon abone yararlanacak. Ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı. Uygulama döneminde aboneden tahsilat yapılırsa, fatura iptal edilerek, tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmaması, sonrasında ise 1 Mayıs 2024'e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar olan tüketim için bedel tahsil edilmemesi hükme bağlanmıştı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da dün yaptığı toplantıda 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ı belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, "Yerli doğalgaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak, Türkiye'nin küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: "19.7 milyon doğalgaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak."Merkezisistem binalardaki bireysel aboneler kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacak. Örneğin 40 dairelik bir merkezi sistem binada 20 adet bireysel abonelik (mutfak ve şofben için) varsa bu abonelerin doğrudan kendi faturalarında indirim uygulanacak, geriye kalan bireysel aboneliği olmayan 20 daire için ise merkezi sistem aboneliği üzerinden en fazla 20x25 metreküp olarak hesaplanacak şekilde indirim uygulanacak. Doğalgaz tüketiminden indirilecek 25 metreküpe kadar olan kısım her bir sayaç esas alınarak belirlenecek.24 Nisan 2023 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek. Fazladan tahsil edilen tutar aboneye iade edilecek. Şirketler fatura iptalinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde aboneye parayı nakden iade edecek. Depremler nedeniyle doğalgaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatı ertelenen konut, ibadethane ve cemevi abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalarındaki tüketimlerinin 30 günlük kısmı bakanlık bütçesinden karşılanacak.EPDK'nın düzenlemesine göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 (bu tarih dâhil) tarihinden 31 Mayıs 2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar olan ilk fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde 100 oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar, fatura üzerinde 0 (sıfır) Türk Lirası olarak gösterilecek.Faturalandırma dönemi herhangi bir nedenle 60 günü aşarsa, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için doğalgaz tüketiminin en fazla 25 metreküpe kadar olan kısmı tüketim miktarından indirilecek.ÖN ödemeli sayaç kullanan abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan 2023 tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı, abonenin hesabına alacak olarak yansıtılacak. Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek. Dağıtım şirketleri 1 Mayıs 2024 tarihine kadar, ön ödemeli sayaç kullanan abonelerinin sayaçlarını ayda en az bir kere okuyacak.