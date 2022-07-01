Beklenen asgari ücret zammı açıklaması geldi! Bir yılda iki kez zamlandı: 2022 Asgari ücret brüt ve net ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret zammı resmen duyuruldu. Bugün; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı son dakika açıklamasında milyonların beklediği Temmuz zam oranını kamuoyunun bilgisine sundu. Yılbaşında da rekor seviyedeki zammın üzerine enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 30 oranında yeni artış sağlandığı vurgulandı. Bu açıklamanın ardından "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte yeni ve zamlı asgari ücret tutarı ve tüm detaylar...

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bugünkü tespit komisyonu toplantısının ardınan nihai karar belli oldu. Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Temmuz zammı böylece netleşmiş oldu. Yüzde 30 oranında zam müjdesinin ardından vatandaşlar bu oranın brüt ve net asgari ücret tutarına etkisini merak ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik." Sözleriyle asgari ücret zammı müjdesini verdi.

İşte Temmuz zammı sonrası yeni asgari ücret ve detaylar;