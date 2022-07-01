Beklenen asgari ücret zammı açıklaması geldi! Bir yılda iki kez zamlandı: 2022 Asgari ücret brüt ve net ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret zammı resmen duyuruldu. Bugün; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı son dakika açıklamasında milyonların beklediği Temmuz zam oranını kamuoyunun bilgisine sundu. Yılbaşında da rekor seviyedeki zammın üzerine enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 30 oranında yeni artış sağlandığı vurgulandı. Bu açıklamanın ardından "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte yeni ve zamlı asgari ücret tutarı ve tüm detaylar...
SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Bugünkü tespit komisyonu toplantısının ardınan nihai karar belli oldu. Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Temmuz zammı böylece netleşmiş oldu. Yüzde 30 oranında zam müjdesinin ardından vatandaşlar bu oranın brüt ve net asgari ücret tutarına etkisini merak ediyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik." Sözleriyle asgari ücret zammı müjdesini verdi.
İşte Temmuz zammı sonrası yeni asgari ücret ve detaylar;
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI açıklaması şöyle:
Aziz milletim, asgari ücret komisyonumuzun kıymetli üyeleri, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı yeni bir programı uygulamaktadır. Başarıyla yürütürken önce salgın ardından savaşın bozduğu dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükselişle yaşadık. Enflasyon sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.
Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızın ürünüdür.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı! Yeni asgari ücret 5.500 TL oldu!
Yıl başında hem asgari ücrette hem memur ve emekli maaşlarında ciddi artışlar yapmıştık. Emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi artışı gerçekleştirmiştik. Artışın tamamını işverenin üstüne de yıkmadık. Aralık ve ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Kamu çalışanları ve tüm emekli maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zaten yapılacak.
Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir.
TİSK VE TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NE DİYOR?
Asgari ücret zammı 2022 açıklaması için Başkan Erdoğan'dan önce Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Bakan Bilgin yaptığı kısa konuşmada, "Asgari ücret komisyonu bugüne kadar yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu, enflasyon etkisi, ekonomideki dalgalanmalar, ilave müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz, sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı asgari ücrete karşı koruyacağız. Bu görevi de bize verdiniz. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bugün de yansıyacaktır. Kamu çalışanları da 300-350 lira civarı buradan gelir elde edeceklerdir. " dedi.
"GÜZEL BİR RAKAM BELİRLENDİ"
Daha sonra sözü TİSK Başkanı Burak Akkol aldı.
Özgür Burak Akkol'un asgari ücret zammı sonrası yaptığı açıklama şöyle:
Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Biz bugün TİSK olarak ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklandı. 2022 asgari ücreti olarak tespit edildi ancak konjonktürde bu seneye özel, yıl sonunu beklemeden güncelleme için toplandık. Rakam konusunda farklı görüşler olabilir ama imkanlarımızı zorlayarak bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olanlara da adım atma çağrısında bulunuyorum. Yıl sonunu beklemeden üçlü saç ayağı burada bir araya geldi. Üçlü mutabakatla asgari ücret güncelleniyor.
"İNŞALLAH TOPLUM RAHAT EDER"
TİSK Başkanı Akkol'un ardından, TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay söz aldı. Atalay, asgari ücret zammı 2022 ile ilgili yaptığı açıklamada, "15 gün evvel ziyarette çalışanlarla ilgili taleplerimizi ilettik. Sağ olun komisyonu topladınız. Gerekçelerimizi sayın bakanımız biliyor. İnşallah toplumu memnun edecek bir rakam olur da toplum rahat eder." dedi.
"ASGARİ ÜCRETTEKİ KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 94.60 OLDU"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibariyle ek %30'luk artış yaparak asgari ücreti 5.500 TL'ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı %94.60 oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
"YILLIK ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ OLDU"
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni asgari ücret zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Brüt asgari ücret 6 bin 471 lira oldu. Net asgari ücret de 5 bin 500 liraya tekabül etti. Burada işçinin üzerinden kesilen yüzde 14'lük prim 905 lira. İşsizlik sigorta primi yüzde 1; 64 lira 71 kuruş. SGK işveren payı ise 1003 lira. SGK Sigortası işveren payı ise yüzde 2'lik, 129 lira 42 kuruş. İşverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş. Brüt asgari ücret 6 bin 471 lira oldu.
Burada işverene maliyeti 7 bin 603 liranın 100 lirasını devlet karşılayacak. Burada 7 bin 503 lira 43 kuruşluk bir işverene maliyet söz konusu. 5 bin 879 liraydı. Bu da işverene maliyette 7 bin 603 liraya çıkmış oldu.
Yılbaşından bu yana tekrar onu hesapladım. Kümülatif artışa baktığımız zaman yüzde 94'ün üzerinde bir artış yapılmış oldu. Yılbaşı ve temmuz zammı ile birlikte asgari ücrette yüzde 94'ün üzerinde bir artış oldu.
Yani enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü gerçekleşmiş oldu. Yıllık enflasyonun üzerinde bir artış oldu. Bu diğer çalışanlarında maaşlarında bir artışa yol açacak.
Sadece asgari ücretten değil. Bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Bütün çalışanların asgari ücret kadar kısmından, daha önce 5 bin 4 liraydı, şimdi 6 bin 471 liralık kısımdan damga ve gelir vergisi alınmayacak. Daha önce 676 liraydı, bu rakam yaklaşık 800 liraya da gelmiş oldu.
Dolayısıyla böylece işverene 100 liralık asgari ücret desteğinin yanı sıra 800 liranın üzerinde vergi desteği yapılmış oldu. Yılbaşına kadar devam edecek bu."
TORBA TEKLİFE EKLENDİ:
Asgari ücreti 5 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba teklife eklendi.
ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Haziran'da başladığı çalışmalarını bugüne kadar sürdürdüğü belirtildi.
Yapılan iki toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine, kararın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.
Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır. Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.