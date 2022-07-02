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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin ve LPG’ye indirim geldi! Benzin fiyatı ne kadar oldu? 2 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste:
Giriş Tarihi: 2.7.2022 12:22 Son Güncelleme: 2.7.2022 12:22

Benzin ve LPG’ye indirim geldi! Benzin fiyatı ne kadar oldu? 2 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste:

Benzin ve LPG’ye indirim geldi! Benzin fiyatı ne kadar oldu? 2 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste:

Benzin fiyatları 2 Temmuz için sıkça araştırılıyor. Gelen haberler sonrası lpg ve benzine indirim geldiği öğrenildi. Brent Petrol’deki azalma, dünyanın Rusya dışında petrol yataklarına müracaat etmesi ve dolar kurundaki düşüş sonrası vatandaşlar da akaryakıtta indirim bekleniyordu. Benzine indirim sorusunun cevabı böylelikle veriliyor. İşte 2 Temmuz benzin fiyatları güncel listesi!

Benzine indirim haberi sürekli aratılıyor. Son dakika bilgisine göre benzine indirim geldi. 2 TL'den fazla olan indirim sonrası sürekli akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Brent petrolün düşüşü, BDDK kararı sonrası dolardaki aşağı yönelim sonucu vatandaşlar akaryakıta indirim bekliyordu. İşte 2 Temmuz benzin fiyatları güncel il il liste!

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

2 Temmuz cumartesi itibariyle benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmiş durumda.

İndirim, pompaya yansıyacak.

Gelen son bilgilere göre dünkü 2 TL üstü indirimden sonra bugün de düşen dolar kuru ve Brent Petrol'deki fiyatın düşüşü sebebiyle motorine 84 kuruşluk indirim iki gün önce geldi.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

2 Temmuz 2022 LPG, benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11,97 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.29 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 12,09 TL

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 2 TEMMUZ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL

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Benzin ve LPG’ye indirim geldi! Benzin fiyatı ne kadar oldu? 2 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste:
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