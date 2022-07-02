BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

2 Temmuz cumartesi itibariyle benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmiş durumda.

İndirim, pompaya yansıyacak.

Gelen son bilgilere göre dünkü 2 TL üstü indirimden sonra bugün de düşen dolar kuru ve Brent Petrol'deki fiyatın düşüşü sebebiyle motorine 84 kuruşluk indirim iki gün önce geldi.