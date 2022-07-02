Benzine indirim haberi sürekli aratılıyor. Son dakika bilgisine göre benzine indirim geldi. 2 TL'den fazla olan indirim sonrası sürekli akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Brent petrolün düşüşü, BDDK kararı sonrası dolardaki aşağı yönelim sonucu vatandaşlar akaryakıta indirim bekliyordu. İşte 2 Temmuz benzin fiyatları güncel il il liste!
2 Temmuz cumartesi itibariyle benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmiş durumda.
İndirim, pompaya yansıyacak.
Gelen son bilgilere göre dünkü 2 TL üstü indirimden sonra bugün de düşen dolar kuru ve Brent Petrol'deki fiyatın düşüşü sebebiyle motorine 84 kuruşluk indirim iki gün önce geldi.
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL
Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL