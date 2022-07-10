Benzin fiyatı son gelişmeler: 10 Temmuz LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, akaryakıta yeni zam geldi mi, indirim olur mu?

Benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklılık gösterirken, yaşanan zam ve indirim gelişmelerinin akabinde güncel rakamlar merak ediliyor. Vatandaşlar, 10 Temmuz LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu diye merak ediyor. Peki bugün akaryakıta yeni zam geldi mi, indirim olur mu? İşte güncel benzin fiyatları listesi!

BENZİN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Benzin fiyatları son olarak Cuma günü pompaya yansıyan 2 lira 10 kuruşluk indirimle gündeme gelmişti. Böylece benzine geçen hafta toplamda 3 TL'lik zam yapılmış oldu. Öte yandan bayramın ilk günü benzine 81 kuruş zam geldi. İşte güncel rakamlar;