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Giriş Tarihi: 10.7.2022 07:45 Son Güncelleme: 10.7.2022 07:45

Benzin fiyatı son gelişmeler: 10 Temmuz LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, akaryakıta yeni zam geldi mi, indirim olur mu?

Benzin fiyatı son gelişmeler: 10 Temmuz LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, akaryakıta yeni zam geldi mi, indirim olur mu?

Benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin son zamanlarda en büyük gündem konusu halini aldı. Brent petroldeki artışa bağlı olarak üst üste gelen zamlarla birlikte benzin fiyatları hızla yükseldi. Bayram tatiline çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL diye araştırmaya koyuldu. Peki bugün akaryakıta yeni zam geldi mi, indirim olur mu? İşte 10 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları…

Benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklılık gösterirken, yaşanan zam ve indirim gelişmelerinin akabinde güncel rakamlar merak ediliyor. Vatandaşlar, 10 Temmuz LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL oldu diye merak ediyor. Peki bugün akaryakıta yeni zam geldi mi, indirim olur mu? İşte güncel benzin fiyatları listesi!

BENZİN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Benzin fiyatları son olarak Cuma günü pompaya yansıyan 2 lira 10 kuruşluk indirimle gündeme gelmişti. Böylece benzine geçen hafta toplamda 3 TL'lik zam yapılmış oldu. Öte yandan bayramın ilk günü benzine 81 kuruş zam geldi. İşte güncel rakamlar;

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 10 TEMMUZ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 25,49 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,17 TL (Anadolu) – 25,16 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25,47 TL (Anadolu) – 25,37 TL (Avrupa)

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,28 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 25,50 TL

ANTALYA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,39 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 25,63 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 10,21 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 10.66 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.53 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 10,33 TL

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Benzin fiyatı son gelişmeler: 10 Temmuz LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL, akaryakıta yeni zam geldi mi, indirim olur mu?
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