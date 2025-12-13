Benzin, motorin ve LPG listede... Akaryakıtta gelir payları yeniden belirlendi!

BENZİN, MOTORİN DE PAYLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Bu kapsamda benzin, motorin, gazyağı, havacılık yakıtları ve yakıt naftası için gelir payı bedeli metreküp başına 45,68 lira olarak belirlendi. İhrakiye amaçlı kullanılan ürünler de bu kapsama dahil edildi.

Dampingli denizcilik yakıtları için gelir payı bedeli metreküp başına 45,68 lira seviyesinde tespit edilirken, artık denizcilik yakıtları ile fuel oil türleri için bedel ton başına 48,52 lira oldu.