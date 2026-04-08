Berat Albayrak döneminde getirildi: Türkiye’nin altın hamlesi AB’ye örnek oldu!

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem şu ifadelere yer verdi:

Sayın Albayrak'ın tarihi hamlesi 2018 yılında gerçekleşti. O dönemde şu ifadeyi kullanmıştı: "Şu an yaptığımız işlemi bilenler biliyor, ancak değeri ileride anlaşılacak."

Bu bir yatırım hamlesi değil, aslında bir finansal bağımsızlık stratejisiydi. Söz konusu altınlar Merkez Bankası rezervlerine dahil edildi ve dolara olan bağımlılığı azaltma noktasında bir sigorta işlevi görüyor.

Bugün gelinen noktada savaşın da gösterdiği üzere, dolara bağımlılık ciddi riskler barındırıyor. Türkiye, o dönemde aldığı bu tedbir sayesinde kendisini finansal şoklara karşı koruma altına almış durumda. Nitekim bu adımın değeri bugün daha iyi anlaşılıyor.