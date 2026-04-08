Berat Albayrak döneminde getirildi: Türkiye’nin altın hamlesi AB’ye örnek oldu!

Fransa Merkez Bankası, New York'ta tuttuğu son altın rezervlerini Paris'e taşıyarak hem rezervlerini modernize etti hem de işlemlerden yaklaşık 13 milyar euroluk kazanç sağladı.
TÜRKİYE BU HAMLEYİ 2018'DE YAPTI
ABD tarifeleri ve jeopolitik belirsizliklerle boğuşan, dolara alternatif arayan dünya ülkeleri altın rezervlerini ülkelerine geri getirme telaşında. Türkiye bu hamleyi 2018'de yaptı. Berat Albayrak döneminde ABD, İngiltere ve İsviçre'deki altın rezervleri TCMB'ye getirildi.
Türkiye rezervlerini milli politika kapsamında ülkemizde saklamayı tercih etti. Türkiye küresel ekonomide değişen tabloyu daha önce öngördü ve rezervlerini güçlendirdi.
YAKLAŞIK 350 TON ALTIN YURDA GETİRİLDİ
Avrupa ülkelerinin yeni tartışmaya açtığı altın rezervi konusunda Türkiye çok önceden adımlarını attı. Küresel şoklara karşı ekonomiyi sağlam tutmak için Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altınlar kademe kademe Merkez Bankası'nın kasasına taşındı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem şu ifadelere yer verdi:
Sayın Albayrak'ın tarihi hamlesi 2018 yılında gerçekleşti. O dönemde şu ifadeyi kullanmıştı: "Şu an yaptığımız işlemi bilenler biliyor, ancak değeri ileride anlaşılacak."
Bu bir yatırım hamlesi değil, aslında bir finansal bağımsızlık stratejisiydi. Söz konusu altınlar Merkez Bankası rezervlerine dahil edildi ve dolara olan bağımlılığı azaltma noktasında bir sigorta işlevi görüyor.
Bugün gelinen noktada savaşın da gösterdiği üzere, dolara bağımlılık ciddi riskler barındırıyor. Türkiye, o dönemde aldığı bu tedbir sayesinde kendisini finansal şoklara karşı koruma altına almış durumda. Nitekim bu adımın değeri bugün daha iyi anlaşılıyor.