BES ve OKS’de toplam fon büyüklüğü 903 milyar lirayı aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS) devlet katkısı ve katılımcı fon tutarı büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar 124,3 milyon liraya yükseldi. BES, 20 yılı geride bırakırken, katılımcılarına sağladığı getirinin yanı sıra yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nden elde edilen bilgilere göre, mart sonu itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı 745 milyar 94.8 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 96 milyar 572.1 milyon lira olarak gerçekleşti.