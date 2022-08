BES’e Metaverse geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki fonların getirisi her zaman en çok tartışılan konulardan biridir. Son yıllarda iyi bir getiri performansına ulaşan ve Borsa İstanbul'un da yükselmesinde oldukça etkili olan bu fonlara yeni alternatifler geliyor. Metaverse fonları bile BES'te yatırım alternatifi olarak sunulmaya başladı.Küresel piyasalarda ETF olarak adlandırılan ve hisselerin bir sepette toplandığı yatırım fonlarının artık daha fazla kullanacağını söyleyen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Metaverse Emeklilik Fonu kurduk. İki üç ay oldu. Çok da teveccüh oldu. Metaverse ile ilgilenen o alana yatırım yapmış, oyun şirketi olabilir, farklı teknoloji şirketleri olabilir. Onların hisselerinden bir demet koyduk içerisine... Dolayısıyla da hakikaten de çok ilgi gösterdi insanlar" dedi. A Para'da Güvenli Hayat Programı'na konuk olan Göçer, bireysel emeklilik şirketlerinin de fon yönetimi yapmaya başlayacağını belirtti. Göçer, "Şu anda fon yönetimi konusunda yatırım yapıyoruz. BES şirketleri yani bizim gibi emeklilik ve hayat şirketleri artık yatırım danışmanlığı da yapabilecek. Bu sene içinde hayata geçmiş olacak. Dolayısıyla da biz biraz daha proaktif müşterimize yön verebiliyor olacağız. Dolayısıyla bütün platformlarımızda bunu destekleyeceğiz" şeklinde konuştu. Portföy yönetim şirketleri ile dirsek teması ile hareket ettiklerini de sözlerine ekleyen Göçer, Türkiye'de 325 milyar TL'yi bulan BES'in iyi bir performans ile devam ettiğini belirtti ve ekledi: "Her sene üstüne koyarak, her sene yeni kararların alındığı, her sene bir iki adım ileriye gittiğimiz bir sektörüz. 7.5 milyon katılımcıya ulaştık. Oldukça iyi bir rakama geldi. Sistem, BES ve OKS sistemleri aracılığıyla tasarruf eden kişi sayısı 14 milyon oldu. İnşallah ikinci fazını da yakında Avrupa'daki diğer sistemlere benzer bir şekilde geçirmeyi umut ediyorum. Basamak sistemlerine bakılarak dizayn edildi. Tabii oralarda biraz daha işveren katkılı modeller var. Bizdeki model şu anda işverenin aracılığıyla sisteme giriyorsunuz. Bir zorunluluk yok. Orada da bir devlet katkısı var yüzde 30. Yani sizin bir BES'iniz var. Oradan bir yüzde 30 devlet katkısı alıyorsunuz. İşveren aracılığıyla otomatik katılıma girdiyseniz oradan da bir yüzde 30 alıyorsunuz. Onun için de aslında çift devlet katkısı var" dedi.SÜREKLİ müşteriye sorular sorarak sistemimizi besleyip, yeni öneriler getirdiklerini belirten Göçer, "Çeyiz hesabı, konut hesabı ve buna benzer alanlar gelişecek. Hatta bizim birçok müşterimiz emekli olmasına rağmen de sistemden çıkmıyor. Çünkü iyi getiriler var burada. 7-8 senedir para biriktirmiş bir müşteriye bankaların da bakış açısı farklı oluyor. Dolayısıyla daha iyi imkanlarla konut kredisi alma hakkı verebiliriz" dedi. Göçer, ayrıca birkaç firma ile bu alanda görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.