Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı

Öte yandan, satışa sunulduğu ülkelerde perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla kullanıma sunulan ürünler, Türkiye'de perakende satışı olan ürünlerin gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Başvuru yapan firmalar, bu hususu tevsik eden belgeleri başvuruyla birlikte kuruma sunacak.

Hastalığı tedavi etmek veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal ya da sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu beşeri tıbbi ürün olarak tanımlanıyor.