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Giriş Tarihi: 9.11.2022 14:20

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı

AA
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, ürünün satışa sunulduğu ülkelerde geçici fiyat değişikliklerine sebep olan iskonto uygulamalarıyla ürün sınıflandırılmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirme uygulamaları, gerçek kaynak fiyat hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Öte yandan, satışa sunulduğu ülkelerde perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla kullanıma sunulan ürünler, Türkiye'de perakende satışı olan ürünlerin gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Başvuru yapan firmalar, bu hususu tevsik eden belgeleri başvuruyla birlikte kuruma sunacak.

Hastalığı tedavi etmek veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal ya da sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu beşeri tıbbi ürün olarak tanımlanıyor.

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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı
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