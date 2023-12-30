Beşler yeni yatırımlarla büyüyor

Bölgenin en büyük un üreticisi konumunda olan Beşler Grup, un, makarna, yem ve enerji alanlarındaki yeni yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, hedeflerinin yeni yatırımlar yaparak büyümek olduğunu söyledi. Çakmak, "Un sektöründe belli bir yerde olan grubumuz gerek makarna gerekse yem sektöründe de büyümeye devam ediyor. 2023 ciro hedefimiz takriben 8 milyar TL. İhracat hedefimiz ise 200 milyon dolar. 2022 yılında Beşler Un, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, Beşyem ve Beşsan ise 2. Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer aldı. Yine İlk 1000 İhracatçı firma arasında olan şirketlerimiz bundan sonra sıralamalarını daha da yükselterek bu listelerde yer almaya devam edecektir" diye konuştu.Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçen yıl yapımına başladıkları 41 bin 250 metrekarelik alan ve 135 bin ton kapasiteli depolama tesisinin 1 Şubat 2023'te faaliyete geçtiğini açıklayan Çakmak, "Maalesef derin bir acı yaşadık. Bu süreçte tesisimizi devletimizin ve vatandaşımızın hizmeti için tesisin 4 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekarelik açık alanını bedelsiz olarak AFAD'a teslim ettik. Oradaki yardım malzemelerinin depolama ve muhafazası için kullanıldı. Aynı şekilde filomuzdaki 80 aracı da bir ay boyunca bilabedel yardımların dağıtılması için tahsis ettik" ifadelerini kullandı.Küresel ve bölgesel ekonomik sorunların ülkemizi ciddi bir şekilde etkilediğini söyleyen Çakmak, şöyle devam etti: "Dünyanın genelinde olduğu gibi ülkemiz ve bölgemizin de içinden geçtiği sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini çok arzuluyoruz. Şu an şirketimizden Filistinli kardeşlerimize sevkiyat yapıyoruz. Ancak bu sadece bizimle olmuyor. Bölgedeki arkadaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz." Çakmak, unda yaptıkları yeni yatırımlarla birlikte tesislerinde modern laboratuvar, fırın ve paketleme bölümüyle artık fırın ve ev tipi ekmeklik unun yanı sıra özel amaçlı un üretimine de başladıklarını belirterek, "Sadece bölge değil, hedefimiz tüm Türkiye pazarında etkili bir şekilde yer almaktır. Yeni kurduğumuz ekiplerle birlikte bunu da inşallah başaracak güçteyiz. Gelecek yılla ilgili gerek enerjide gerekse un ve diğer sektörlerde kapasite artırımına yönelik yatırımlarımız olacak" diye konuştu. Beşler Grup, 34 yıldır bir marka olarak piyasada önemli bir yer edindiklerini ve büyük rağbet gördüklerini anlatan Çakmak, "İnşallah bundan sonra gelecek nesillerle de uzun süre devam ederiz. Yem şirketimizin bölgenin önemli dinamiği olan çiftçilere yönelik farklı projeleri var. Çiftçilerimizin iyi üretim yapıp, kaliteli ürünler elde etmeleri ve iyi kazanç sağlamalarını çok arzu ediyoruz. Çiftçilerin görüş ve beklentileri doğrultusunda kaliteli üretim için konuşuyoruz. Beşyem olarak önemli bir yere geldik. Hem iç piyasada hem de ülke içinde aranan bir marka haline geldik. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yeni yatırımlarla daha da büyümek istiyoruz" dedi.Makarna sektöründe de uzun zamandır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Çakmak, "Beşsan Makarna bugün itibarıyla 90 ülkeye ihracat yapıyor. Makarnada Ar-Ge çalışmalarıyla ürün çeşitliliği ve kaliteyi artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde makarna için yeni yatırımlarımız olacak. Hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.