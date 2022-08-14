BES’te fon büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı

BİREYLERİN emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor. 10 Ağustos itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 528 bin 711 oldu. Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 306 milyar 864 milyon lira oldu. 5 Ağustos itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 186 bin 266'ya ulaştı. OKS katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü de 23 milyar 257 milyon liraya ulaştı. BES katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 306 milyar 864 milyon lira ile OKS'deki devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü olan 23 milyar 257 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 10 Ağustos itibarıyla 330 milyar 122 milyon lira ulaştı.