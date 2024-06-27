BES’te toplam fon büyüklüğü 954 milyar liraya yükseldi

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 24 Haziran 2024 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 954 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 835 milyar 162 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 118 milyar 760 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 9 milyon 126 bin kişi oldu. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 24 Haziran 2024 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 327 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 72,2 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 4 milyon 556 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 10 milyon 934 bin olarak kayıtlara geçti.