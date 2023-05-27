Bilim insanları yıllardır doğada arıyordu! 125 sene sonra vatanında çiçek açtı





FOTOĞRAFI 'TÜRKİYE BİTKİLERİ LİSTESİ KİTABI'NA KAPAK OLMUŞTU

İlk kez 1892'de Alman bahçıvan Mühlendorff tarafından toplanarak Avrupa'ya gönderilip "tulipa sprengeri" adıyla bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra en son 1896'da doğada görülen bitkinin Anadolu'da varlığının sona erdiği kayıtlara geçmişti. Avrupa'da az sayıdaki özel bahçede süs bitkisi olarak varlığını devam ettirebilen gizemli bitkinin çekilmiş fotoğrafı Türkiye Bitkileri Listesi kitabına kapak olmuştu.

İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin lalenin Türkiye'ye geri getirilmesi için 2016'da başlattığı "Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor" adlı proje sonuç verdi. İngiltere'den önce İstanbul'daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne, sonrasın da ana vatanı Amasya'ya getirilen yitik lale soğan ve tohumları TEMA Vakfı'nın Merzifon'daki bahçesine dikilmişti. Soğan iki yıl önce iki çiçek açtı. Bu yıl ise açan çiçek sayısı 9'a ulaştı. Yeni hedef ise bu özel türün il genelinde yaygınlaştırılması.