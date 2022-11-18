Bilişim sektörü ihracatla küresel oyuncu olacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun Türkiye'nin 6 şehrinde düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin bilişim ayağı dün İstanbul'da yapıldı. Zirvede Türkiye ve dünyadaki bilişim sektöründeki gelişmeler masaya yatırıldı. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen 'Yarının İhracatı Bilişim Hizmetleri: Kamu ve Özel Sektör Perspektifinden Başarı Hikâyeleri ve Atılacak Adımlar' adlı panelde konuşan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Ticaret Bakanlığı için bilişim sektörünün çok önemli olduğuna dikkat çekti.Erkoç, 2020 yılında 2 milyar dolarla hizmet ihracatından yüzde 4.4 pay alındığına dikkat çekerek, "Avrupa'ya baktığımızda ortalama rakamlar bu civarlarda. Mesela Estonya'ya baktığımızda bu oran yüzde 21, Çek Cumhuriyeti yüzde 20.8. Artık dijital yatırımlar ve yeşillenme yatırımları tüm dünyanın gündeminde. Ülkemizde de önemli bir pazar var. Burada bir fırsat penceresi var, hem önemli bir sektör hem de istihdam başına gelirin en kolay artırılabileceği bir sektör. İhracatı sektörümüz için tek çare olarak görebiliriz. Biz bakanlık olarak sektörümüze ihracat perspektifi kazandırmak ve uluslararasılaşmalarını sağlamak için sektörün ihtiyaçlarını dinleyerek Turquality programını hazırladık" dedi.Hitit Ulaştırma Öçümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Lise, "6 kıtada 45 ülkede varız. 62 havalimanına 7/24 hizmet veriyoruz. Yolcu servis hizmetleri dediğimiz hizmetlerde dünyada üç numaradayız. Biz tüm dünyada bilinen bir markayız ve sürekli büyüyen pazarlarda olmaya devam edeceğiz" dedi. Nur Gökman'ın (HİTİT Yazılım Kurucu Ortak-CEO) 1994 yılında teknoloji firması kurma amacıyla çok küçük bir şirket kurduğunu ve aynı Amerika'da garajlarda kurulan firmalar gibi ilk başta çok küçük başladıklarının altını çizen Atilla Lise sözlerini şöyle sürdürdü: "Nur hanımlar zamanla çok büyük bir sektöre uzandı. Uzandıkları sektör havacılık sektörüydü. Havacılık sektöründeki havayollarına, yer hizmeti ver firmalara, kargo firmalarına genel satış acentelerine bir şekilde havacılığın ihtiyacı olan yazılımlarını gerçekleştirmek için adımlar atıldı. Bir bilgisayar teknoloji firmasının Türkiye'de neredeyse 30 yıllık bir geçmişinin olması herhalde bir ilktir. 6 kıtada 45 ülkede varız. 62 havalimanına7/ 24 hizmet veriyoruz. Aslında bizim çözümlerimiz yalnızca yazılım geliştirmek değil; geliştirdiğimiz yazılımın işletim hizmetini de Türkiye'den veriyoruz. Yazılımın servis olarak kullanılması ve işletimin bizim tarafımızdan yapılmış olması Hitit'in felsefesi. Bakıldığı zaman Hitit çok küçük olarak başladı ama şu an 400 çalışanımız var bunların yüzde 95'i Türk mühendis. Genelde böyle sektörlerde 2-3 senede iş değiştirilir. Ama bizim şirket olarak ortalamamız 8 ile 10 sene arasında değişiyor. Yolcu servis hizmetleri dediğimiz hizmetlerde dünyada üç numaradayız. Biz tüm dünyada bilinen bir markayız ve sürekli büyüyen pazarlarda olmaya devam edeceğiz."