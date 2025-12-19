Binance TR Genel Müdürü Dönmez: 2026 için en heyecan verici teknoloji gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu

Kripto varlık ekosisteminin Türkiye'deki mevcut durumu ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, sektörün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye pazarının dinamikleri, yasal uyum süreçleri ve teknolojinin gelişimine değinen Dönmez, 2026 yılı için en dikkat çekici gelişmenin gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu olacağına işaret etti. Finansal teknolojiler dünyasındaki bu dönüşümün Türkiye'nin bölgesel liderliğini pekiştireceğini vurgulayan Dönmez, kurumsallaşma adımlarının önemine dikkat çekti. Özellikle yasal düzenlemelerin ardından sektörde güvenin birincil rekabet unsuru haline geleceğini belirten Dönmez, platformların sorumluluklarına değindi.

GERÇEK DÜNYA VARLIKLARININ TOKENİZASYONU

Sektördeki dönüştürücü teknolojiler arasında en çok heyecan uyandıran gelişmenin "Gerçek Dünya Varlıklarının Tokenizasyonu (RWA)" olduğunu belirten Mücahit Dönmez, bu alandaki büyük potansiyelin altını çizdi. Fiziksel veya geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital olarak temsil edilmesinin büyük bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar ilk akla gelen altın, gümüş, gayrimenkul gibi varlıklar olsa da, teorik olarak her varlığın tokenize edilmesi mümkün. Bu sayede varlıklar çok daha küçük parçalara bölünebilir, herkes için erişilebilir ve şeffaf hale gelebilir. Bugün 35 milyar dolar seviyesinde olan bu pazarın, sadece üç yıl içinde 2 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu, hem özel sektör hem de kamu için büyük fırsatlar barındıran bir teknoloji."

TÜRKİYE MENA BÖLGESİNİN LİDERİ

Türkiye'nin kripto varlık ekosistemindeki güçlü konumuna dikkat çeken Dönmez, Chainalysis 2025 raporuna atıfta bulunarak Türkiye'nin yıllık 200 milyar dolarlık işlem hacmiyle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde lider olduğunu belirtti.

Dönmez, pazar verilerine ilişkin şunları söyledi: "Bu rakam, en yakın takipçimiz olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşık dört katı. Türkiye'de kripto varlık sahipliği oranı yüzde 19,3 seviyelerinde; yani neredeyse her 5 kişiden birinin kripto varlığı var. Bu alanla ilgilenen kitlenin yüzde 78'inin 34 yaşın altında olması, genç nüfusumuzun teknolojiye ve yeniliğe ne kadar hızlı adapte olduğunu gösteriyor."

FİNANSAL KURULUŞ STATÜSÜ BİR MİLATTIR

Sektörün kurumsallaşması adına 2024 yılının önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Dönmez, MASAK düzenlemeleriyle kripto varlık platformlarının "finansal kuruluş" olarak tanımlanmasını bir milat olarak değerlendirdi. Lisanslama sürecinin tüm sektör için devam ettiğini hatırlatan Dönmez, bu statünün getirdiği sorumluluklara değindi.

Sürecin sadece "Müşterini Tanı" (KYC) prosedürleriyle sınırlı olmadığını belirten Dönmez, risk yönetiminden kurumsal yönetişime kadar her alanda en yüksek standartların sağlanması gerektiğini vurguladı. Dönmez, Binance TR olarak bu süreci bir zorunluluktan öte, güvenilir bir endüstri inşa etmenin temeli olarak gördüklerini ifade etti.

REKABETTE ÖNCELİK GÜVEN VE UYUM

Regülasyon sonrası dönemde rekabet koşullarının değişeceğine işaret eden Dönmez, kullanıcıların odak noktasının kampanyalardan ziyade güvenlik ve uyum konularında olacağını belirtti. Önceliklerinin pazar payını artırmaktan çok, pazarın kendisini büyütmek olduğunu söyleyen Dönmez, "Sektör büyüdüğünde, güven ortamı sağlandığında ve yasadışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans ile hareket edildiğinde, zaten herkes kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

2026 VİZYONU VE YASADIŞI FAALİYETLERLE MÜCADELE

Gelecek vizyonu çerçevesinde platformların kötü niyetli kullanımlar için bir alan olmasını engelleme sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Dönmez, yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Dönmez, "2026 vizyonumuz doğrultusunda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle mücadelemizi artırmak ve bu tür kötü aktörlere karşı sıfır tolerans göstermek en büyük önceliğimiz. Platformların, kötü niyetli kişilerin sığınacağı limanlar olmaktan çıkması gerekiyor" dedi.

TEKNOLOJİDE KADIN AKADEMİSİ VE KÜRESEL BAŞARI

Finansal okuryazarlık ve toplumsal etki projelerine de değinen Dönmez, Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin başarısını paylaştı. Deprem bölgesinden başlayarak tüm Türkiye'ye yayılan proje kapsamında 2.000 kadına eğitim verdiklerini ve bu kadınların yüzde 77'sinin daha önce iş gücüne katılmadığını belirten Dönmez, projenin "Altın Stevie" ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı. Dönmez, önümüzdeki üç yıl içinde bu sayıyı 5.000 kadına çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.