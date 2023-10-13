Bir çağrı da ATO Başkanı’ndan! Üyelerine seslendi

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Başkent'teki tüm işletmeleri enflasyonla mücadeleye katkı vermeye davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılında enflasyonla mücadele kapsamında gıda perakendecilerine yaptıkları "indirim kampanyası" çağrısına destek vererek, fiyatlarında indirim gerçekleştiren marketleri ve işletmeleri kutlayan Baran, "Büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Hükümetin makroekonomik dengelerin yerine oturması ve enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için önlemler aldığını ve çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Baran, bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Enflasyonla mücadelenin topyekûn bir mücadele olması ve bu süreçte tüm kesimlerin Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır biçimde birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, gıda perakendecilerinin yanı sıra tedarik zincirinde yer alan tüm sektörlerin gerçekleştirecekleri indirimlerle enflasyonla mücadeleye destek vermesinin sıkıntıları bertaraf etmekte fayda sağlayacağını kaydetti. Baran, ATO üyelerine seslenerek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı gelir ve sermayeyi eriten bir süreç. Üyelerimizin pandemiden bu yana yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların atlatılmasındaki katkıları hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu süreçte marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Baran, tekstil, halı-mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri sektörlerini de hükümet tarafından başlatılan indirim kampanyasına katılmaya davet etti.