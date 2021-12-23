Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Bu hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın, 'Yol Medeniyettir' diyerek bizlere açtığı müreffeh yolda, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin ulaşım, iletişim ve altyapısından sorumlu Bakanlık olarak çalışmalarımızda, ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçiriyor ve yurdumuzun geleceğine ışık tutmak üzere çalışıyoruz. Bakanlığımızca eskimiş, bozuk yollar kısa bir sürede çağın ihtiyacına uygun olarak çift şeritli yollara dönüştü. Eski ekipmanlar yerine son derece teknolojik araçları bünyemize kattık. Birileri gibi şikayet etmedik, hep çalıştık. 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlığımızca yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık. Bunun 698 milyarını karayollarına harcadık."

KARAYOLLARIMIZ KIRIKKALE VE CİVARINA DAHA ETKİN BİR HİZMET VERECEK

Yapılan bu yatırımlardan Kırıkkale'nin de hak ettiği payı aldığını, almaya da devam edeceğine işret eden Karaismailoğlu, konuşmasında;

"Yozgat-Sivas üzerinden Doğu'ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşak noktasındaki Kırıkkale, Başkent Ankara'nın doğuya açılan kapısıdır. Özellikle son yıllardaki sanayi yatırımlarımız sayesinde Kırıkkale büyüyerek bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Son 40 yıldır Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Kırıkkale 44. Şube Şefliği yerleşkesi de Kırıkkale'nin hızla genişleyen yerleşim alanı içerisinde kaldı. Açılışını yaptığımız bu birimimizi; hizmetlerini daha uygun yürütebileceği bir noktaya taşıdık. Burada çağın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek modern bir tesis kurduk. Ankara-Kırıkkale Yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflik ile karayollarımız Kırıkkale ve civarına çok daha etkin bir hizmet verecek. Soğuk havanın etkilerini yoğun şekilde hissetmeye başladığımız bu kış gününde açtığımız yeni tesisimiz, özellikle karla mücadele kapsamında çok daha etkin faaliyetler yürütebilecek." dedi.





540 BİN TON TUZ KARLA MÜCADELE MERKEZLERİNDE DEPOLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, bu kış mevsiminde de 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadelesinin devam edeceğini anlatan Karaismailoğlu, yollarda can ve mal güvenliğini sağlayacak önlemlerin artırılacağını söyledi. "Bu çalışmalar yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezindeki 11 bin adet makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürütülüyor" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Kritik kesimlerde görevlendirilen 890 karla mücadele aracı kameralarla, 4 bin 500 karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. 540 bin ton tuz, 340 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı. Böylece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda derhal müdahale edilerek, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörlerle izlenip, takip edilmektedir. Merkezlerimizden hava ve yol durumu her daim izlenebiliyor" diye konuştu.

"KULLANDIĞINIZ ARAÇLARI KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLAYIN" TAVSİYESİ

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma ve alınan önlemler kadar önemli bir diğer konuda karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlarımıza düşen sorumluluklardır" ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu: "Öncelikle tüm vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda; eğer elzem bir durum yoksa hem kendilerinin hem de karayolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalarını rica ediyorum. Bu karlı ve soğuk havalarda seyahat etmek durumunda kalan sürücülerimizin ise yola çıkmadan önce muhakkak seyahat güzergahı hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ediyorum. Karla mücadele çalışmaları sırasında kapatılan yollara kesinlikle girmesinler. Kullandıkları araçları kış şartlarına hazırlasınlar. Varsa kış lastiklerini taktırsınlar, araçlarında kar zinciri bulundursunlar."