Birleşmiş Milletler raporunda Türkiye tahmini: Enflasyon 2025’te belirgin şeklide gerileyecek

Küresel ekonomik büyüme Birleşmiş Milletler'in (BM) "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentileri (WESP) 2025" raporunda yeniden değerlendirildi. BM raporuna göre, küresel ekonomik büyüme 2024'e kıyasla 2025'te yüzde 2,8'de durgun bir seyir izleyecek.

DÜNYAYI RAYINA OTURTALIM

Küresel ekonomi, dünyadaki durgun seyirle beraber yüzde 3,2'nin altında kalacak gibi görünüyor. Rapor, düşük enflasyon ve birçok ekonomide devam eden parasal genişlemenin 2025 yılında küresel ekonomik faaliyete mütevazı bir destek sağlayabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte, jeopolitik çatışmalar, artan ticari gerilimler ve dünyanın birçok yerinde yükselen borçlanma maliyetlerinden kaynaklanan riskler nedeniyle belirsizliğin hala büyük olduğuna işaret ediliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres raporun ön sözünde "Her ülke bu durumdan etkileniyor ve kaydedilen ilerlemeyi geliştirerek çözümün bir parçası olmalı. Bir yol belirledik. Şimdi teslim etme zamanı. Gelin hep birlikte 2025 yılını herkes için müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek için dünyayı rayına oturttuğumuz yıl yapalım" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ASYA VE ABD İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Mali sıkılaştırma ve zayıf verimlilik artışı ve yaşlanan nüfus gibi uzun vadeli zorluklar ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de, Avrupa'nın ılımlı bir şekilde toparlanması ve GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 0,9'dan 2025'te yüzde 1,3'e yükselmesi bekleniyor.

ABD'deki büyümenin, işgücü piyasasının yumuşaması ve tüketici harcamalarının yavaşlaması nedeniyle 2024 yılında yüzde 2,8'den 2025 yılında yüzde 1,9'a düşeceği öngörülüyor.

Doğu Asya'nın, Çin'in yüzde 4,8'lik istikrarlı büyümesi ve bölge genelinde güçlü özel tüketimin desteğiyle 2025'te yüzde 4,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Güney Asya'nın en hızlı büyüyen bölge olmaya devam etmesi ve Hindistan'ın yüzde 6,6'lık güçlü büyümesinin öncülüğünde GSYH büyümesinin 2025 yılında yüzde 5,7 olması beklenirken, Afrika'daki büyümenin Mısır, Nijerya ve Güney Afrika gibi büyük ekonomilerdeki toparlanma sayesinde 2024'te yüzde 3,4'ten 2025'te yüzde 3,7'ye mütevazı bir artış göstereceği düşünülüyor.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON BELİRGİN ŞEKİLDE GERİLEYECEK

Raporda, Türkiye büyümesiyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'de enflasyonun 2024'teki yüksek seviyesinin ardından 2025'te belirgin bir şekilde gerilemesi öngörülürken, büyüme oranının da yavaşlayacağı vurgulandı.

2026 yılında ise büyümenin yüzde 3,5'e çıkacağı belirtiliyor. Türkiye'nin mali konsolidasyon tedbirlerinin, bu yıl mali açığı daraltması ve enflasyonist baskıları azaltması bekleniyor.

Küresel ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 2,8 ile sabit kalacağı tahmin edilen raporda, küresel ticaretin büyüme oranı ise yüzde 3,2 olacak. Ancak, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin bu dönemde risk oluşturması öngörülüyor.