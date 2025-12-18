Bitcoin, güçlü ETF girişine sınırlı tepki verdi

Bitcoin, güvenli liman arayışı ve Fed'in faiz indirimine yönelik belirsizliklerle 124 bin dolar seviyesinden 84 bin dolara kadar sert düşüş yaşadı. Tüm kazançlarını silen Bitcoin uzun zaman sonra güçlü ETF girişlerine rağmen dip seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor.

ETF'LERE GÜÇLÜ GİRİŞ

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), son dönemdeki çıkış serisini kırarak dün güçlü bir net giriş kaydetti. Verilere göre spot Bitcoin ETF'lerine dün toplam 459,24 milyon dolar net para girişi oldu.

BITCOIN'DEN SINIRLI TEPKİ

Güçlü ETF girişlerine amiral kripto para birimi sınırlı tepki verdi. Bitcoin, dünkü işlemlerde anlık olarak 90 bin doları aşsa da daha sonra yeniden 86 bin dolara geriledi. Bitcoin yeni günde 86.815 dolardan fiyatlanıyor.