Boğaz’a demiryolu projesi 2025’te başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergâhlarından olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan demiryolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Uraloğlu, "2025'in ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlanması hususunda somut adımlar atacağız" dedi. Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonunun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi'nin açılışında konuşan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demiryoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. 2030'da tamamlanmasını planladığımız projemiz, FAV Limanı'ndan Türkiye'ye kadar uzanan yaklaşık bin 200 km'lik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşasını içeriyor" açıklaması yaptı.Bakan Uraloğlu, 2023'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağını 2028'de 17 bin 287 km'ye, 2053'te ise 28 bin 600 km'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Yıllık demiryolu yolcu sayısını 25 milyondan 270 milyona, yük taşımacılığını ise 32 milyon tondan 448 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Türkiye'deki toplam 68 bin 494 kilometrelik karayolu ağının 29 bin 590 kilometresinin bölünmüş yol ağından oluştuğunu, 81 ilin 77'sinin bölünmüş yol ağlarıyla birbirine bağlandığını hatırlatan Uraloğlu, şöyle konuştu: "2002'de 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı son 22 yılda yapılan 2 bin 82 kilometrelik yol ağıyla 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşlar yıllık 739 milyon saat ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladı. Seyahat süresindeki kısalmalardan dolayı yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz. Ayrıca son 22 yılda yapılan yatırımlarla trafik kazalarında 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısını da yüzde 77 oranında azaltmış olduğumuzu iftiharla söylemek isterim." Uraloğlu demiryolu yolcusu sayısını 270 milyona çıkarmak istediklerini vurgulayarak, "2023'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağını 2028'de 17 bin 287 km'ye, 2053'te ise 28 bin 600 km'ye çıkarmayı hedefliyoruz" mesajı verdi.Kongreye video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya çapında daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yol ağlarının gelişimini sağlamak hedefiyle 1948 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Yol Federasyonu başarılı çalışmalarına her yıl yenilerini ekliyor. Türkiye bugün uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahiptir. Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'Durmak yok yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının 17 Ekim'de araç trafiğine açılacağını duyuran Uraloğlu, "Toplam 163 kilometrelik otoyol projesi ile Aydın ve Denizli arasında 2 saat süren yolculuk 55 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 5.3 milyar lira tasarruf sağlayacağız" dedi. Otoyolun 93 kilometrelik kesiminin 2023'te trafiğe açıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, açılışını gerçekleştirecekleri 70 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu kavşağından başlayıp Kuyucak kavşağında sonlandığını belirtti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, otoyolun hizmete girmesiyle Denizli'den İzmir Limanı'na sanayi ve tarım ürünlerinin daha hızlı taşınacağını belirtti.TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un Avrupa'ya açılma planlarına değinerek, "Ülkemizin Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında olması nedeniyle anahtar hareketliliğe inanıyoruz. Bu konuda en üst sıralarda yer alan ülkelerden biri olmak, bize liderlerden biri olma cesaretini veriyor" dedi. IRF Başkanı Dimitris Mandalozis ise yolların fiziksel altyapıdan çok daha fazlası olduğunu söyledi. Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Robert de Groot ise hedeflerinin ulaşım sektörünü karbondan arındırmak olduğunu vurguladı.