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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Bolat tek listeyle hizmet ihracatı adayı

Bolat tek listeyle hizmet ihracatı adayı
TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tek liste ile Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) yönetimine aday olacağını açıkladı. Birliğin ihracatının çok büyük bir kısmını tek başına yapan THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, listede mevcutta bulunan bazı isimlerin yer almayacağını da belirtti. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ise seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Akbalık işlerinin yoğunluğu nedeniyle böyle bir karar aldığını bildirdi. Sektörün geleceği için hazırlanan strateji raporu toplantısında konuşan Bolat, 2025'te 110 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini de söyledi. 10 stratejik sektörde detaylı bir rapor hazırladıklarını belirten Bolat, "Sektör olarak 2025 yılında 110 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.
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Bolat tek listeyle hizmet ihracatı adayı
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