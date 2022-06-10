Borcu 1.7 milyar $’a indirdi 2.5 milyarlık yatırım yapacak

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, holdingin borcunu varlık satışları, halka arz gelirleri ve Godiva'nın lisans hakkı devriyle 6.5 milyar dolardan 1.7 milyar dolara indirdiklerini belirtti. Ekonomi basınıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Ülker, halihazırda sahip yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 72 bin çalışana sahip olduklarını belirterek, bunların 61 bin 884'ünün Türkiye'de istihdam edildiğini söyledi. Son 4 yılda cirolarının 2.3 kat artarak 2021 itibarıyla 100 milyar TL'ye yükseldiğini dile getiren Ülker, bu cironun yüzde 40'ının yurtdışı kaynaklı gelir olduğunu bildirdi. Geçen yıl yurt içi ve yurt dışı toplam yatırımlarının 2.2 milyar TL'ye yükseldiği bilgisini veren Ülker, "Beş yılda yurt içi ve yurt dışı toplam yatırımımız 7 milyar TL oldu. Türkiye'deki şirketlerimiz için 2022 bütçelenen yatırım tutarı 2.5 milyar TL'dir" diye konuştu.Türkiye ve yurtdışında satın alma fırsatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Ülker, "Organik büyümeye de önem veriyoruz. Türkiye'deki şirketleri inceliyoruz. Yurtdışında, globalde bize imkan ve fırsat sağlayacak coğrafyalara bakıyoruz. Güçlenebileceğimiz, atılım sağlayabileceğimiz yeni coğrafyalara bakıyoruz" dedi. Ülker, odaklandıkları ülkelerden bazılarının Endonezya, Malezya ve Pakistan olduğunu, buradaki fırsatları da değerlendirdiklerini kaydederek, ABD'de büyümelerinin devam ettiğini, gelişmekte olan ülkeleri daha avantajlı gördüklerini anlattı.Şok Marketler'le ilgili ikincil halka arz planları olduğunu belirten Ülker, Şok'u 1.200 şubeyle devraldıklarını, 2022 sonbaharında 10 bin mağazaya çıkacaklarını belirterek, "Şok, istihdam bakımından dinamo şirketlerimizden. İstihdamda 42 bini bulduk. Hedefimiz 50 bin" diye konuştu. Ülker, halihazırda günlük sipariş adedinin 10 bini geçmeye başladığını kaydederek, henüz emekleme safhasında internet satışlarının toplam satıştan yüzde 1.5 pay aldığını bildirdi. Şok ve Bizim Toptan'ın satın alma gücünü ve ürün portföyünü birleştirerek kooperatif tarzında bir yapı oluşturduklarını anımsatan Ülker, yerel esnafın hem ulusal markalara kolayca ulaşabildiği hem de yöresel ve lokal ürünleri bünyesinde barındırabildiği Seç Marketler'in sayısının 1.900'ü aştığını söyledi.SIK sık eleştirilen fahiş fiyatlarla ilgili olarak da Ali Ülker, kendilerini şöyle savundu: "Şok 40 milyar lira ciro hedefliyor. 1 milyar lira kazansa yüzde 2.5, 2 milyar lira kazansa yüzde 5 kâr yapar. Bu kârlar olmak zorunda. Yeni mağaza açacaksanız ve istihdam oluşturacaksanız bunun yatırım maliyeti var. Yeni açılan her mağaza da ilk günden para kazanmıyor. Vatandaş şunun farkında. Üç harfli diye bahsedilen indirim marketlerindeki fiyat artış ortalaması enflasyonun yüzde 7-8 altında. Fiyatlarımız, iddia ediyorum piyasanın en uygun fiyatları. Hiçbir market zam yapmadı. İddialı söylüyorum. Aldığınız üzerine ekstra bir fiyat koyarak satmadı. Biz 90 liraya alıp 100 liraya satıyorduk. 100 liraya aldığımızı 110 liraya satıyoruz."2012'DE holdingin odaklanma stratejisi çerçevesinde bisküvi ve çikolatada kalma kararı aldığını, diğer işleri elinden çıkarmaya başladığını belirten Ülker, Godiva ve United Biscuits'in alınması süreciyle global yolculuklarının başladığını belirtti. Yıldız Holding'in işbirlikleri ve satın almalarla global bir Türk şirketi haline geldiğini dile getiren Ülker, "Başka bir deyişle 'üstünde güneş batmayan' dev global bir Türk şirketi haline dönüştük" diye konuştu. Ülker, Godiva'nın Belçika'daki üretim üssünü kapattıklarını, bugün birçok ülkeye Silivri'deki tesisten ürün gönderdiklerini belirtti.ALI ÜLKER, 2021'de 678 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, son 5 yılda bu rakamın 3.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yıllık ortalamanın ise 700 milyon dolar civarlarında olduğunu anlattı. Ülker, 2021'de salgının zorlu şartlarına rağmen Ülker Bisküvi çatısı altında atıştırmalık alanında 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydederek, atıştırmalıkta aralarında ABD, İngiltere, Çin, Kenya, Avustralya, Madagaskar, Hollanda ve Gana'nın da bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi.