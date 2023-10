Boris Johnson’dan gençlere tavsiye

23 Yetenek Derneği tarafından bu yıl "Geleceğe Adım At" temasıyla düzenlenen gençlik zirvesine konuk olan İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, 300 yıl içinde Türk kökenli ilk İngiliz Başbakan olduğunu belirterek, büyük büyük dedesinin Çankırı'ya bağlı Kalfat köyünden dindar bir adam olduğunu söyledi. 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a göç eden dedesinin arıcılıkla uğraştığını belirten Johnson, "Ama o balları değil arıların balmumunu aldı. Bunlarla mumlar üretti. Sonra Türkiye'nin, en büyük balmumu mumu üreticisi oldu. Ancak sonra 1880'lerde Amerika'da Thomas Edison elektriği icat etti ve benim büyük büyük dedem iflas etti" diye konuştu.Dedesindekine benzer bir paniği bugün orta sınıftaki insanlarda gördüğünü dile getiren Johnson, şunları kaydetti: "Bu insanlar yapay zeka, kuantum bilgisayar gibi teknolojik devrimlerle hayatlarının altüst olacağına inanıyor. Bankacılık, finansal hizmetler, hukuk ve gazetecilik gibi pek çok meslekteki insanlar, gelecekte aynı dedemin balmumları gibi gereksiz hale gelmekten korkuyorlar. Yapay zeka ve teknolojiden korkmamalısınız. Tarihten çıkarılacak ilk ders şudur; teknolojiler yok ettiğinden fazla yeni iş imkanları ortaya çıkarırlar. Dedem Ahmet Hamdi'nin balmumu üreten çalışanları mesleklerini kaybettiler ama milyonlarca istihdam elektrik sayesinde mümkün hale geldi. İkinci ders ise teknoloji ahlaki açıdan nötr bir şeydir. Teknolojinin kendisi iyi veya kötü değildir. Onun değeri sizin onunla ne yaptığınızla ilgilidir."Vicdan" oturumunda konuşan Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu Mehmet Kalyoncu depremden sonra Türkiye'nin gündeminin değiştiğini söyledi. Vakıf olarak duruma kayıtsız kalmadıklarını belirten Kalyoncu, şöyle konuştu: "Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırdık. Özdemir Bayraktar'ın beni çok etkileyen bir sözü var diyor ki; 'Biz durumdan vazife çıkardık.' Biz de vakıf olarak yanlış gittiğini düşündüğümüz şeylerin peşini bırakmadık. Enerjimizi iyileşmeye kanalize ettik. Afet riski taşıyan şehirlerimizi afetlere hazırlayacağız, yıkıma uğramış şehirlerimizi iyileştireceğiz. İstanbul'u tekrar vicdanlı bir şehir haline getirmemiz gerekiyor. Şehirlerimiz bize emanet, onlara sahip çıkmalıyız."Ülker Sports Arena'da düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan 23 Yetenek Derneği Başkanı Çağrı Yıldız, "81 ilden 200'den fazla üniversiteden 34 bin 500 başvuru aldık. 5 bin üniversite öğrencisini İstanbul'a davet ettik" dedi. "Gelecek ve Umut" panelinde konuşan Trendyol Grup CEO'su Erdem İnan sadece kâr etmeyi amaçlamadıklarını, sürdürülebilir stratejiler geliştirdiklerini belirtti. SOCAR Türkiye Acting CEO Elchin Ibadov da ya en iyisini ya da en iyi olma potansiyeline sahip kişileri işe aldıklarını belirtti.KALE Grubu Başkan ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay Zirve 23'te "Denge" isimli oturumda konuştu. Bodur, dengenin hayatında her zaman çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Bodur, "Herkes iş ve yaşam dengemi nasıl sağladığımı soruyor. Denge her şeyin mükemmel olması demek değil. Her zaman dengeyi sağlamakta mümkün değil. Hayatın gerçeklerinin bize öğretilenlerden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Hayata bir bütün olarak bakın" dedi