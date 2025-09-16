Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 08:59 Son Güncelleme: 16.09.2025 09:21

Investco Holding’e borsa operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

Sermaye piyasası kanunu muhalefet suçundan elde ettikleri geliri borsa ve çeşitli yatırım araçlarıyla para akladığı iddia edilen Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

14 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler inceleniyor. Tespit edilen 14 şüpheli bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

