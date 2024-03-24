Borsa uzun vadede rakip tanımıyor

Geçtiğimiz 5 yılın tamamını yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2024'e de hızlı başladı. Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen yılbaşından bu yana yüzde 22 ile dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası konumunda bulunan Borsa İstanbul, doğru hissede uzun vadeli düşünen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmıyor. Türkiye'de korona virüsten dolayı ilk ölüm vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana bakıldığında, Borsa İstanbul'un hem enflasyonun çok üstünde kazandırdığı, hem de alternatif yatırım araçlarını da geride bıraktığı dikkat çekiyor.11 Mart 2020'den bu yana Borsa İstanbul'da BIST-100 Endeksi'ndeki yükseliş yüzde 802.9'a ulaştı. Bu dönemde Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yüzde 360.2 oldu. Böylece borsanın reel getirisi neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Söz konusu dönemde dolardaki artış yüzde 419, gram altının fiyatındaki artış ise yüzde 575 oldu.Borsa İstanbul'da son 4 yılda en hızlı yükseliş Halka Arz Endeksi'nde gerçekleşti. Yatırımcıların ilgi odağı haline gelen halka arzların performansını ölçen Halka Arz Endeksi, 11 Mart 2020'den bu yana 56 kata yakın artış sergiledi. Bu dönemde yükselişte öne çıkan diğer bir endeks ise ulaştırma oldu. Türk Hava Yolları'nın performansının etkisiyle ulaştırma endeksi 11 Mart 2020'den bu yana 28 kata yakın artış gösterdi. Sanayi endeksinin yüzde 1.054 arttığı bu dönemde, bankacılık endeksi yüzde 677 prim yaptı. Bilişim endeksindeki yükseliş 18 katı geçti.BORSA İstanbul'da 11 Mart 2020'den bu yana yükselişi yüzde 5 bini geçen hisse sayısı 36 oldu. Bu dönemde en fazla yükselen hisse 221 bin 256 ile Tetemat Gıda oldu. Yükselişte Kuştur Turizm yüzde 33 bin 409 ile ikinci, Politeknik yüzde 31 bin 399 ile üçüncü, Uzertaş yüzde 21 bin 832 ile dördüncü ve Ray Sigorta yüzde 15 bin ile beşinci sırada yer aldı. Bu dönemde 107 hissedeki yükseliş yüzde 2000'i, 211 hissedeki yükseliş yüzde bini geçti. Söz konusu dönemde borsa genelinde sadece 2 hisse değer kaybetti. Bu hisseler İhlas Gazetecilik ve İhlas Ev Aletleri oldu.BORSANIN ana göstergesi olan BIST-100 Endeksi'nde 11 Mart 2020'den bu yana en fazla yükseliş yüzde 8 bin 567 ile Borusan Boru'da gerçekleşti. BIST-100'deki hisselerin 35'i yüzde binden fazla yükseldi. BIST-30'da ise en fazla yükselen hisse yüzde 3 bin 530 ile Sasa oldu. İkinci sıradaki Alarko yüzde 3 bin 172 ve üçüncü sıradaki Türk Hava Yolları yüzde 2 bin 930 prim yaptı. BIST-30'daki hisselerin tamamının bu dönemde gerçekleşen enflasyonun üzerinde arttığı dikkat çekti.Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, borsada ise rakiplerine fark attı. Beşiktaş hisseleri 11 Mart 2020'den bu yana yüzde 3 bin 392 yükselirken, bu dönemde Fenerbahçe yüzde 900, Galatasaray yüzde 418, Trabzonspor ise yüzde 58 yükseldi. Bankacılık sektöründe yüzde bin 228 ile Yapı Kredi öne çıkarken, İş Bankası C yüzde bin 154, Garanti yüzde 706, Akbank 690 yükseldi. Halkbank yüzde 142, Vakıfbank yüzde 163 prim yaptı.