Borusan Grubu’nun hedefi 2030’da karbon nötr olmak

Borusan Holding, 2020 yılında sürdürülebilirlik stratejilerini çok daha kapsamlı bir şekilde ele alarak iklim, insan, inovasyon odak alanlarında hedefler belirledi. İklim başlığında 2030'da karbon nötr olmayı hedeflediklerini söyleyen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, "Yaklaşık 10 bin çalışanı olan bir grup olarak bir kültür dönüşümü yolculuğu içindeyiz" diye konuştu. Bu yolculukta özellikle kadın çalışana odaklandıklarını söyleyen Ateş, "Beyaz yakalıda kadın çalışan oranımız yüzde 25. Mavide ise yüzde 4-5'lerde. Hedefimiz üç yılda bu oranı yüzde 10'lara getirmek" dedi.