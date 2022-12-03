Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Borusan Grubu’nun hedefi 2030’da karbon nötr olmak
Giriş Tarihi: 3.12.2022

Borusan Grubu’nun hedefi 2030’da karbon nötr olmak

Borusan Holding, 2020 yılında sürdürülebilirlik stratejilerini çok daha kapsamlı bir şekilde ele alarak iklim, insan, inovasyon odak alanlarında hedefler belirledi. İklim başlığında 2030'da karbon nötr olmayı hedeflediklerini söyleyen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, "Yaklaşık 10 bin çalışanı olan bir grup olarak bir kültür dönüşümü yolculuğu içindeyiz" diye konuştu. Bu yolculukta özellikle kadın çalışana odaklandıklarını söyleyen Ateş, "Beyaz yakalıda kadın çalışan oranımız yüzde 25. Mavide ise yüzde 4-5'lerde. Hedefimiz üç yılda bu oranı yüzde 10'lara getirmek" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Borusan Grubu’nun hedefi 2030’da karbon nötr olmak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA