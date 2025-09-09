BOTAŞ ile BP arasında LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak LNG alım anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye yıllık yaklaşık 1.6 milyar metreküp, toplamda ise 4.8 milyar metreküp LNG teslim edilecek. Bayraktar, işbirliğinin kış aylarında arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. İtalya'nın Milano kentinde gerçekleşen Gastech 2025 Forumu'nun açılış programı kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuşan Bakan Bayraktar, "Türkiye'de (enerji) talebimizin önümüzdeki 30 yıl içinde 3 katına çıkmasını bekliyoruz. Şu anda enerji tarafında yaklaşık 350 teravat saat elektrik tüketiyoruz. Bunun önümüzdeki 30 yıl içinde 1000 teravat saat olmasını bekliyoruz" dedi.

4 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Elektrifikasyonun önemli bir konu olduğunun altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti: "2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 4 katına çıkaracağımız konusunda çok ciddi yenilenebilir enerji hedeflerimiz var. Doğalgaza ve nükleer enerji üretimine ihtiyacımız var. Bu yüzden geleneksel, büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa ediyoruz. Ayrıca, önümüzdeki 30 yıl içinde en az 5 milyar kilovat civarında küçük modüler reaktörler inşa etmeyi de planlıyoruz." Karadeniz'de 5 yıl önce büyük gaz keşfi yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, "Bu üretimle Türkiye'de 4 milyon haneye gaz sağlıyoruz" diye konuştu.

GÜNEŞ VE RÜZGâRDA 16 YENİ YARIŞMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (YEKA GES-2025) Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam 850 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10 güneş enerjisine dayalı yarışmanın başvuruları 4 Kasım'da 10.00-12.00 saatlerinde, toplam 1150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 6 güneş enerjisine dayalı yarışmanın başvuruları ise 18 Kasım'da 10.00-12.00 saatlerinde alınacak.