Boyalı çay, sakatatlı et, sahte zeytinyağı

Halk sağlığını tehdit eden firmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listede gıda boyası katılan çaylar, tohum yağı katılan zeytinyağları, domates tespit edilen baharatlar, sakatat tespit edilen et ürünleri ve gazozda ise ilaç etken maddesi ortaya çıkması dikkat çekti. Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün daha eklendi.Listede, baldan tereyağına, gazozdan kıymasına kadar birçok ürün yer aldı. Buna göre; denetimler sonucu Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın, dana sucuklara sakatat karıştırdığı tespit edildi. İstanbul'un Esenler ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası karıştırdığı belirlendi.Bazı üreticilerin zeytinyağlarına tohum yağı kattığı, et ürünlerinde ise kanatlı hayvan eti ve sakatat bulunduğu tespit edildi.Listede, Harmanlı marka toz biber, Arden, Başkanoğlu, Saklıvadi, Ayvalık, Lüx Ayvalık, Efe Organik, Egeden, Nova Olive marka zeytinyağları, Göztepe sucuk, Yeni Altın marka çay, Arba marka toz biber, Arifoğlu baharat, Küçük Çiftlik, Karahan Erzincanlı, Zamantı, Hirabal marka bal gibi ürünler yer alıyor.