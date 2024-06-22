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Giriş Tarihi: 22.6.2024 16:04

BtcTurk siber saldırıya uğradı! Şirketten açıklama geldi

BtcTurk tarafından yapılan açıklamada saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi.

BtcTurk siber saldırıya uğradı! Şirketten açıklama geldi

Yerli kripto para Borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradını açıkladı

BtcTurk yaptığı açıklamada "Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir.

Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kriptoparanın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir. BtcTurk'ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir" diye yazdı.

Ekiplerin konuya dair detaylı araştırmaları gerçekleştirdiğinin belirtildiği yazılı açıklamada "Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır.Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

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BtcTurk siber saldırıya uğradı! Şirketten açıklama geldi
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